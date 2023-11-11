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賓州阿卡迪亞大學未查教授涉性騷案 教育部：違反法規

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州阿卡迪亞大學。(Arcadia University官網)
賓州阿卡迪亞大學。(Arcadia University官網)

賓州阿卡迪亞大學(Arcadia University)學生多年來指控一名終身教授發表性相關的不當言論，聯邦教育部民權辦公室(Office of Civil Rights)指出，校方未能採取行動，違反防治性騷擾歧視的「教育修正案第九卷」(Title IX)法規。

阿卡迪亞大學最終於2021年展開調查，被指控的男教授辭職後，校方遂停止調查，也未出面處理騷擾對學生的影響，這些無作為同樣違反規定。

民權辦公室未透露該教授姓名與教授科目，也未透露兩名在2021年提出指控的學生身分，學生已經從阿卡迪亞畢業；該辦公室指稱，從2018年至2021年，另有數名學生與教職人員指控該教授多次性騷擾女學生。

阿卡迪亞大學發言人狄平茲歐(Dan DiPrinzio)證實，該教授已近兩年未擔任教職。

一名學生說：「這名教授經常發表許多性相關的不當言論，大家都覺得不舒服。我不欣賞這種行為，很糟糕的是行政單位沒有任何動作，雖然這些事情一直報告給管理人和人資部。」

其他指控還包括，這名教授站得離學生太近，並觸摸一名學生肩膀。

根據與教育部達成的決議，阿卡迪亞大學必須指派第三方完成調查，若證明屬實，必須為投訴人提供補救辦法；校方還必須調查該教授在四年期間內的行為，確定是否有其他人需要補救措施，並審查過去三年所有來自學生與員工的騷擾投訴，確保妥善處理。

阿卡迪亞大學還必須修改該校的教育修正案第九卷政策與程序，提供教職員與員工訓練，實施學生的環境調查。

校方聲明表示，該校已經與教育部的民權辦公室全面合作，並且將完全遵守決議。

教育部 性騷擾 歧視

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