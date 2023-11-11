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大紐約區台灣主流教師聯誼會講座 探討ChatGPT與中文教學

記者孫影真／新澤西州報導
大紐約區台灣主流教師聯誼會會議邀請30餘名教師出席，圖前排左三起：戴松昌、楊敏玲、歐瑪麗、陳永豐、李僑韋、陳東東和謝奇儔(右一)。(記者孫影真／攝影)
大紐約區台灣主流教師聯誼會會議邀請30餘名教師出席，圖前排左三起：戴松昌、楊敏玲、歐瑪麗、陳永豐、李僑韋、陳東東和謝奇儔(右一)。(記者孫影真／攝影)

大紐約區台灣主流教師聯誼會日前在紐澤西長丘圖書館(Long Hill)召開第一次會議，會議中以運用人工智能ChatGPT以及中文歌曲教唱輔佐教學為議題，同時邀請曾赴台留學的獎學金得主麥義恩(Ian Murphy)，分享其經驗與相關資訊，講座吸引30餘名教師參加，經驗豐富的教師也提供私房自編歌曲，讓教學更有樂趣。

會長歐瑪麗安排了豐富的議程和講座，首先由西東大學亞洲語言文化系教授陳東東主講「ChatGPT與中文教學」，麥義恩(Ian Murphy)分享「台灣的留學和工作經驗」，以及Fulbright獎學金得主謝奇儔分享「以歌唱帶動中文教學實例」，隨後由教師們自我介紹，提供教學經驗，交換心得。

陳東東分析了ChatGPT適用於中文課堂的好處與方法，也提醒教師們可能的抄襲與得到錯誤資訊等挑戰。陳東東表示，希望這次講座可以喚起中文教師對ChatGPT創新技術的興趣，一同探索其潛力。

麥義恩在2021年獲得中華民國教育部獎學金，赴台灣師範大學攻讀管理碩士，曾在台北市政府，阿拉伯在台商務協會等機構工作。他表示，赴台學中文可能有無法適應、難找住房、交友與打工機會等問題，教師們可以建議學生，行前學習繁體中文，加入社群建立人脈網絡，以及了解目標業界的最佳職位選擇。

謝奇儔獲得美國政府提供的一年Fulbright獎學金，在羅格斯大學(Rutgers University)擔任訪問學者，撰寫其博士論文。他列舉許多台灣校園歌曲的教學實例，與教師們分享「以歌唱帶動中文」，在座教師們也紛紛提出口袋好歌，利用耳熟能詳的曲子，以自編的歌詞改寫，讓學生朗朗上口，快速學會口語中文。

ChatGPT 教育部 中華民國

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