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新澤西州2郡爆發退伍軍人症 41確診

編譯尤寶琪／綜合報導
顯微鏡下的退伍軍人桿菌。(美聯社)
顯微鏡下的退伍軍人桿菌。(美聯社)

新澤西州衛生廳(New Jersey Department of Health)指出，8月3日至10月24日期間，有兩郡出現「退伍軍人症」(Legionnaires' disease)感染病例激增現象，其中密德薩克斯郡(Middlesex County)有21人確診，聯合郡(Union County)則有20人。

目前尚未有因退伍軍人症死亡病例，但衛生廳敦促民眾，若出現類似流感和新冠肺炎症狀，應盡速就醫接受檢查。衛生廳指出，往年這幾個郡在同一時間內，通常只會出現六起到八起確診病例，今年的情況值得注意。

退伍軍人症是一種典型肺炎，退伍軍人桿菌透過水和空氣傳播，經常潛伏在水管、冷卻水塔和按摩浴缸中；該症潛伏期約兩周，會引起發燒、發冷、咳嗽、氣短、胸痛、肌肉痠痛和頭痛等症狀，並不會人傳人，可用抗生素治療。

衛生廳指出，年過50歲、有抽菸習慣、免疫系統較弱或和患有潛在疾病的人，罹患風險較高。新州每年約有250起到375起退伍軍人症病例。

新州最近一次疫情爆發於8月，百賽克郡(Passaic County)和博根郡(Bergen County)共有九名居民確診。

今年3月，衛生廳還接獲翠登(Trenton)、尤英(Ewing)和默瑟郡(Mercer County)部分地區通報七個病例，其中兩人喪命。

州衛生廳指出，普通民眾無須擔心退伍軍人桿菌，因為一般住家空調裝置沒有使用冷卻水塔系統；冷卻水塔系統通常出現在公共建築、辦公室、商業空間、大學、醫院、社區中心和工業場所等；衛生廳建議，系統所有者和營運商應該定期檢查並維護，同時對冷卻塔系統進行退伍軍人桿菌測試。

新州 新澤西州 疫情

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