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被控非法「攔劫」 新州警佐再度敗訴

編譯徐薏茹／綜合報導
帕特森市警局曾發生五名前警察因經常非法攔截、搜查並偷取民眾財物，均已遭聯邦判刑。(取材自臉書)
帕特森市警局曾發生五名前警察因經常非法攔截、搜查並偷取民眾財物，均已遭聯邦判刑。(取材自臉書)

前帕特森市(Paterson)警佐切夫(Michael Cheff)領導的「搶劫警隊」在2016年至2018年期間因經常非法攔截、搜查並偷取民眾財物而被聯邦控罪；法庭紀錄顯示，切夫要求推翻聯邦共謀定罪的另一次上訴再度失敗。他目前在監獄為2年9個月的刑期服刑。

檢察官表示，「搶劫警隊」之所以能為所欲為，是因為他們的上司、切夫允許這一幫人免於懲處，他們參與偷竊並要求回扣。

上訴法院在上個月的裁決中指出：「切夫是搶劫隊的主管，而搶劫隊的成員犯下非法行為。」

2022年5月切夫被判密謀剝奪個人公民權利，以及偽造警方報告。

切夫領導的搶劫隊共有五名惡棍警察，包括托瑞斯(Matthew Torres)、巴斯提歐斯(Jonathan Bustios)、潘特(Daniel Pent)、托雷多(Frank Toledo)、拉莫斯(Eudy Ramos)。

所有五名警察先前均已認罪，並在針對他們前上司(切夫)的審判中作證。

五名警察指控切夫參與偷竊，還批准他們的假報告，幫助他們記錄證據，讓案件看起來像是在執行合法的警察工作，並確保針對這些惡混警察的投訴沒有下文，他們從居民手中偷竊數千元。

根據線上記錄，切夫定於2025年2月6日從西維吉尼亞州吉爾默郡(Gilmer)的一所中等安全監獄出獄。

潘特已於9月22日從聯邦監獄獲釋；巴斯提歐斯定於明年2月15日出獄；拉莫斯出獄日期為3月5日、托雷多為3月15日；所有人被關押在不同的聯邦監獄。托瑞斯被處以緩刑。

監獄 西維吉尼亞州

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