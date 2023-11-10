政治新戰場 新州學區董事選戰激烈

根據NJ.com報導，新澤西州原本單純的教育界受到政治操作，學區 董事選舉從乏人問津，變成各種政治團體的兵家必爭之地。

新州 學區董事會協會(New Jersey School Boards Association)7日舉行的學區董事選舉，共有1804名候選人角逐526個學區、1487席位，競爭激烈，史無前例。

右派「新澤西計畫」(New Jersey Project)支持其中480多名候選人，人數約去年兩倍，而且無論新成立或既有團體也各有其支持的候選人，保守派非營利組織Arise總裁艾肯斯(Josh Aikens)坦承：「今年雙方競爭非常尖銳，而且大家都以極端方式攻擊他人。」

伊格頓公共利益民調中心(Eagleton Center for Public Interest Polling)主任科寧(Ashley Koning)認為，家長權利是左右州議會和學區董事選舉的關鍵：「每逢選舉年，共和黨 人在全國各地將文化戰視為大選前哨戰。」並補充道：「這種形式已滲入新州並引起選民共鳴，不但影響共和黨基本盤，甚至主導獨立選民的搖擺立場。」

新州前聯邦眾議員馬林諾斯基(Tom Malinowski)成立「民主區域」(Districts for Democracy)以對抗干預公立學校教育的保守派，並指控共和黨人利用基層選舉以便動員選民、拉抬選情。

學校董事選舉原本無任何黨派色彩，但如今深受政治意識形態影響，新州共同行動組織(Action Together New Jersey)執行董事貢元(Yuen Khuong，音譯)坦言：「我們經常遇到第一個問題是『我該投票給誰？』但今年不同，我們被問到，是誰企圖在教育委員會提倡禁書？」