新州議會選舉 民主黨續掌多數

力挺保護墮胎權的州參議員戈帕爾，在7日的選舉連任成功。(美聯社)

僅管新澤西州民主黨 先前面臨政治逆風，加上共和黨 基本盤因文化議題取得優勢，但民主黨在7日的選舉，成功維持州參眾議會的多數，而且席次還有所增加。

Politico政治網站報導，拜登總統不受民眾歡迎，兩處大型離岸風電計畫崩潰，對代表男女同志(Gay, Lesbian)、雙性戀(Bisexual)、跨性別者(Transgender)和酷兒(Queer)的LGBTQ群體友善的政策，在公立學校遭遇反彈，在在似乎讓共和黨受益，希望輸了20多年，今年首度奪下州參議會或州眾議會多數。

但民主黨在新州有多出近100萬登記選民的優勢，而且籌到的選戰捐獻遠多於共和黨，終於還是讓民主黨勝出。

民主黨的大勝，包括戈帕爾(Vin Gopal)等力挺保護墮胎 權的州參議員連任成功，以及奪回更多席次。最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例，遭遇反彈，民主黨警告選民說，新澤西共和黨人可能蠶食墮胎權，因此也獲利。

州長墨菲(Phil Murphy)表示，7日晚對民主黨意義重大。

民主黨在新州勝選，與全國各地民主黨投票很熱情的態勢相符。

在深紅的肯塔基州，民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)對決前總統川普支持的候選人，贏得連任。民主黨贏得維吉尼亞州立法會的控制權，斬斷維州州長楊京(Glenn Youngkin)全拿維州政治掌控權的念想。在俄亥俄州，選民壓倒性支持在州憲保護墮胎權，讓民主黨在本議題擴大連勝。

雖說民主黨在新州本就有優勢，但面對過去一整年共和黨的攻勢，民主黨顯然一直挨打，所以選前很緊張。

懲於2021年的教訓，當時民主黨在眾議會失六席，參議會減一席，這次民主黨試著釋出緩和的訊息，專注於財政的「家常便飯」議題。

許多政論人士稱，州內民眾選前數周、數日收到房地產退稅支票，並非巧合；民主黨夏季通過方案，把更多房地產減稅退給長者們，即便法案到2026年就失效，而共和黨懷疑民主黨屆時不會再支持減稅，那時就要多繳。

選戰開打期間，文化戰爭的議題占據選舉廣告及媒體報導；性教育、孩子性別認同不同，要不要告知家長，共和黨採取攻勢，指民主黨攻擊「家長權」。