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聯合健康保險新州隆重推出2024年個人和家庭健保計劃

紐約訊

聯合健康保險日前宣佈，現已在新澤西州隆重推出2024 年個人和家庭平價市場醫療保險計劃。聯合健康保險的平價市場醫療保險計劃將為民眾提供實惠可負擔的健康保險和福利。有條件申請該計劃的投保人可能包括那些不符合其他健保計劃申請資格，或無法承擔其他計劃費用的民眾。根據收入情況，許多人可能可以註冊每月低保費的計劃。

“獲得高質量的醫療護理承保，對於每個人都很重要。”聯合健康保險個人和家庭計劃的首席執行官 Marcus Robinson 說：“我們很榮幸有這樣的機會，在2024年為更多人提供符合預算、方便省心的健康保險計劃，幫助更多人獲得公平合理的醫療護理。”

預算不超支，福利選項多。2024年聯合健康保險個人和家庭平價市場醫療保險計劃亮點包括：

* 低月費

* $0線上緊急護理

* 第二層次處方藥只需$5或更少，網絡內任何藥房均可

* 20%優惠折扣可購買Walgreens OTC非處方藥和健康產品

* 成人牙科和眼科護理附加計劃

* 免費使用數碼健身課程

另外，聯合健康保險個人和家庭計劃45年如一日，為美國民眾提供可信賴的承保，並根據受保人的需求，提供中文一對一免費諮詢，協助您找到最適合您和家人的健康保險計劃。聯合健康保險為註冊投保人提供一站式無縫體驗，讓您輕鬆查看計劃內容、特定福利、承保賠付、醫護者選擇等多項信息。

歡迎民眾在開放註冊期（2023年11月1日至2024年1月31日截止），星期一至五上午9時至下午5時致電聯合健保華語專線﹕1-866-582-9057，或親臨到訪鄰近的聯合健保亞裔資訊中心(愛迪生郡：1715 Rt.27, Edison, NJ 08817;博根郡：7 Broad Ave., #301A, Palisades Park, NJ 07650)，向友好的專業健保工作人員諮詢。

醫療保險 健保 福利 預算 新澤西州

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