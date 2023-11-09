羅格斯大學教授遭亞塞拜然拘留 兒懇求援救

21歲的拜拉姆利(Emin Bayramli)幾周以來，夜以繼日地努力爭取讓其父親獲釋。他的父親伊巴多格魯(Gubad Ibadoglu)是羅格斯大學(Rutgers)教授，今年7月在母國亞塞拜然被拘留。

伊巴多格魯是亞塞拜然公民，持有在美國工作和居住的簽證，是著名的經濟學者與政治活動家。家人表示，他被視為政治犯關押，並且被剝奪藥物與醫療治療的權利。

拜拉姆利表示，今年夏季當局在伊巴多格魯拜訪亞塞拜然期間逮捕他，指控他製造假幣以及是極端主義分子，這些罪名可判處15年徒刑。拜拉姆利說，這次逮捕是出於政治動機，因為伊巴多格魯批評亞塞拜然政府涉嫌貪汙。

現在拜拉姆利大多清晨6時起床，8時搭上火車前往華府，與參議員、眾議員 會面，接著回覆來自媒體、律師、政治家等任何可以協助他父親獲釋一方的電子郵件和電話。

晚上9時左右，他在返回新州的火車上讀書並完成作業。午夜只睡幾小時，接著重複同樣的日程，「這讓人筋疲力盡，但家人對我們來說是最重要的，我和兄弟姊妹是我父親的全部，只要能讓他回家，就沒有任何事能阻止我們。」

拜拉姆利每兩周與父親通話，伊巴多格魯患有糖尿病 、血糖控制困難與心臟疾病。代表他們家的律師薩迪戈瓦(Zibeyda Sadigova)表示，十分擔心伊巴多格魯的生命安全。

9名國會議員9月27日聯名致函國務卿布林肯(Anthony Blinken)，敦促他讓國務院 介入。

信函聲明：「我們呼籲國務院與我們的國際夥伴密切合作，利用所有的外交手段確保伊巴多格魯立即獲釋。請在回信中詳細說明國務院為爭取伊巴多格魯博士獲釋採取了哪些措施。」

31日國務院在社群媒體上發布一段影片，表示國務院已多次敦促亞塞拜然政府立即釋放伊巴多格魯。