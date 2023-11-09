美、以國旗掛球場 新州民主黨領袖諾克羅斯被驅離

新州民主黨領袖喬治諾克羅斯(左)因在球場的包廂外懸掛一幅國旗布條，而與保全人員發生衝突。(視頻截圖)

新澤西州的民主黨領袖喬治諾克羅斯(George Norcross)日前在林肯金融球場舉辦的費城 老鷹隊與達拉斯牛仔隊的比賽中，因在其包廂外懸掛一幅合併美國和以色列 國旗的布條，與保全人員發生衝突而被逐出場。

這段被民眾拍下的影片迅速在社群媒體上流傳。影片中，67歲的諾克羅斯坐在包廂內，包廂外掛著一半是美國國旗及一半是以色列國旗的布條。當時，諾克羅斯與前新州州長克利斯蒂(Chris Christie)坐在一起。一名保全人員與諾克羅斯交談，諾克羅斯起身爭論。隨後，諾克羅斯被其他人護送離場，保全人員立即將國旗布條撤下。

諾克羅斯在聲明中表示，由於他拒絕拆除布條，保全人員強行拆除並攻擊他。他還威脅要控告老鷹隊、美式足球聯盟(NFL)和保全公司。

老鷹隊則表示，該布條違反了體育場規則，諾克羅斯多次拒絕將其撤下，並辱罵體育場工作人員。

諾克羅斯表示，他懸掛橫幅是因為要為上個月哈瑪斯 襲擊以色列的事件發聲。他表示，不清楚為何老鷹隊和美式足球聯盟認為美國和以色列國旗被視為不恰當。

老鷹隊表示，他們重申譴責哈瑪斯恐怖主義，並表示對以色列無辜犧牲的生命的感到心碎，但體育場政策明確禁止在體育場內懸掛包含任何非比賽資訊的標誌。對此，諾克羅斯反駁，比賽期間體育場內，許多人都會秀出自製海報或布條。

包括老鷹隊在內的幾支NFL球隊在曾在球場的十個空位，懸掛十面美國國旗，以紀念被哈瑪斯扣為人質的十名美國人。

諾克羅斯指出，問題是出在體育場保全人員，而不是費城警察局的人員。他說，費城警察局對他非常尊重。