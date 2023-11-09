我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

美、以國旗掛球場 新州民主黨領袖諾克羅斯被驅離

編譯黃祖綺／綜合報導
新州民主黨領袖喬治諾克羅斯(左)因在球場的包廂外懸掛一幅國旗布條，而與保全人員發生衝突。(視頻截圖)
新州民主黨領袖喬治諾克羅斯(左)因在球場的包廂外懸掛一幅國旗布條，而與保全人員發生衝突。(視頻截圖)

新澤西州的民主黨領袖喬治諾克羅斯(George Norcross)日前在林肯金融球場舉辦的費城老鷹隊與達拉斯牛仔隊的比賽中，因在其包廂外懸掛一幅合併美國和以色列國旗的布條，與保全人員發生衝突而被逐出場。

這段被民眾拍下的影片迅速在社群媒體上流傳。影片中，67歲的諾克羅斯坐在包廂內，包廂外掛著一半是美國國旗及一半是以色列國旗的布條。當時，諾克羅斯與前新州州長克利斯蒂(Chris Christie)坐在一起。一名保全人員與諾克羅斯交談，諾克羅斯起身爭論。隨後，諾克羅斯被其他人護送離場，保全人員立即將國旗布條撤下。

諾克羅斯在聲明中表示，由於他拒絕拆除布條，保全人員強行拆除並攻擊他。他還威脅要控告老鷹隊、美式足球聯盟(NFL)和保全公司。

老鷹隊則表示，該布條違反了體育場規則，諾克羅斯多次拒絕將其撤下，並辱罵體育場工作人員。

諾克羅斯表示，他懸掛橫幅是因為要為上個月哈瑪斯襲擊以色列的事件發聲。他表示，不清楚為何老鷹隊和美式足球聯盟認為美國和以色列國旗被視為不恰當。

老鷹隊表示，他們重申譴責哈瑪斯恐怖主義，並表示對以色列無辜犧牲的生命的感到心碎，但體育場政策明確禁止在體育場內懸掛包含任何非比賽資訊的標誌。對此，諾克羅斯反駁，比賽期間體育場內，許多人都會秀出自製海報或布條。

包括老鷹隊在內的幾支NFL球隊在曾在球場的十個空位，懸掛十面美國國旗，以紀念被哈瑪斯扣為人質的十名美國人。

諾克羅斯指出，問題是出在體育場保全人員，而不是費城警察局的人員。他說，費城警察局對他非常尊重。

以色列 費城 哈瑪斯

上一則

羅格斯大學教授遭亞塞拜然拘留 兒懇求援救

下一則

華府秘魯及印度餐廳 入榜米其林一星

延伸閱讀

反戰反猶情緒高漲 以色列人嘆國際社會不公道

反戰反猶情緒高漲 以色列人嘆國際社會不公道
聯合國：以色列及哈瑪斯皆犯下戰爭罪

聯合國：以色列及哈瑪斯皆犯下戰爭罪
加薩戰火炸碎少年踢球夢 女孩淚喊只想要回雙腿

加薩戰火炸碎少年踢球夢 女孩淚喊只想要回雙腿
布林肯：以哈戰爭結束後 以色列不應重新占領加薩

布林肯：以哈戰爭結束後 以色列不應重新占領加薩

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車