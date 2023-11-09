雪靴換成拖鞋… 賓州遷往佛州人數激增 新州也倍增

近年從賓州移居佛羅里達州的人數激增。圖為費城思故河旁的摩天大樓天際線。(美聯社)

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)的統計數據顯示，賓州 人搬遷到佛羅里達州的人數激增，賓州流向佛州 的人口淨遷出人數已由2011年不到2000人，暴增到2022年近2萬人；新州 人也擁抱佛州，2009年以來，新州每年遷入佛州人數更倍增。

人口普查局最新數據顯示，大量賓州與新州人已將腳上穿的禦寒雪靴換成涼爽的人字拖。2010年以來，賓州人搬遷到佛州的人數穩定成長，由佛州遷往賓州的人數則持平。

一加一減後，賓州、佛州之間的搬遷淨流出人數大增，2022淨遷出人數是年11年前的大約10倍。

2022年佛州人口2220萬，比2011年增加320萬、成長17%；賓州2022年人口1300萬，2011年以來僅增加22萬6000人、增幅2%，期間全美人口增加7%。

佛州人氣持續上升。2020年到2022年，全美各地大量人口搬遷到佛州，該州人口淨遷入超過60萬人，賓州則淨遷出約1萬6000人，新州淨遷出人數更高達10餘萬人。

佛州是全美九個免所得稅州之一，對高收入家庭的吸引力遠勝過賓州與新州；賓州、新州個人所得稅最高稅率各3.07%和10.75%。人口普查局紀錄顯示，2009年以來，新州每年遷入佛州人數已是當時的三倍。

去年，佛州約1萬人搬到新州，新州人搬到佛州將近5萬人，不成比例。

33歲沃克(Ramsey Walker)和他妻子2021年打算買房時，注意到佛州聖約翰郡(St. John's County)房價比賓州Blue Bell和Garnet Valley地區低30%至50%。

身為IT業招募人員的沃克說，佛州有若干優勢，包括交通流量少、不必擔心下雪或結冰、距離海灘近，唯希望佛州夠更多元化。

在賓州出生的人當中，近60萬人如今成了佛州居民，目前出生在佛州而住在賓州的人相對少。

隨著大量賓州人遷往佛州，源自賓州的連鎖超市Wawas也大舉進駐佛州，佛州店面數量已超過賓州。