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去年新州Megabus死亡車禍 司機告公司維修不力

編譯尤寶琪／綜合報導
2022年一輛Megabus巴士在新澤西收費高速公路發生車禍，如今肇事司機對公司提訴，指控公司對車輛的保修不力。(路透)
2022年一輛Megabus巴士在新澤西收費高速公路發生車禍，如今肇事司機對公司提訴，指控公司對車輛的保修不力。(路透)

一輛Megabus的巴士2022年在新澤西收費高速公路(New Jersey Turnpike)發生車禍，造成兩人喪命、17人受傷；該巴士司機目前對公司提起訴訟，指控公司未能對車輛進行必要的維修和日常保養。

根據10月12日向密德薩克斯郡(Middlesex)高等法院提起的訴訟，來自韋斯特維爾(Westville)57歲的諾頓(Eugene Naughton) ，2022年8月9日晚間7時左右，駕駛雙層巴士在高速公路上行進中時，突然右前輪爆胎導致車子失控，這起事故導致他失去一條腿。

根據訴訟和已公開報告，這輛載有22名乘客從紐約市開往費城的巴士，在高速公路南向93.2哩近愛迪生(Thomas Edison)休息區入口閘道處發生車禍。

諾頓在訴訟中表示，輪胎爆炸他失去控制，導致巴士撞上護欄並翻覆；訴訟將Megabus、Coach USA、Saucon Technologies和Voyavation均列為被告，指控這些公司對這輛巴士負責，並在2022年8月9日前就知道，該巴士「需要維護、檢查或維修」，說這些公司魯莽行事，未能即時把巴士修好或停駛。

訴訟還指出，諾頓傷勢嚴重，導致右腿必須截肢，且被迫承擔「毀滅性」的高額費用，承受著身心痛苦，並已住院接受了多次手術。

諾頓的訴訟是車禍以來，第三起向新澤西州高等法院提起的相關訴訟；不幸命喪車禍的66歲塞西莉亞．基亞尼察(Cecilia Kiyanitza)，她女兒雅瑪拉．基亞尼察(Yamara Kiyanitza)在6月28日，提告諾頓和涉事公司玩忽職守，聲稱諾頓在1990年至2015年間共發生6起事故，且自1987年以來數次違規駕駛遭罰，包括超速和不當轉彎。

訴訟也指出，「聯邦客車安全管理署」(Federal Motor Carrier Safety Administration)發現，該巴士司機未能在事故前擔保某些問題已經被修復或改正。

來自紐約布魯克林(布碌崙)一名男孩的法定監護人，在2月15日對諾頓、Coach USA和Megabus提起訴訟，稱因「粗心、魯莽和疏忽」導致這男孩在事故中受重傷。

新澤西州 費城 布碌崙

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