防倉儲占地 新澤西州出資保護農田

開發案為南澤西(South Jersey)大多數偏遠地區的農地保存帶來壓力，而倉儲設立過多是導致上述問題的的主要因素。

「費城 詢問報」(Philadelphia Inquirer)針對社區事務廳的數據分析顯示，過去五年，新州 當局已批准逾1億2100萬平方呎儲存空間的建築許可，儲存包括倉儲、停車庫與其他類型的設施。許多這類的儲存空間都在新州建造中。

伯靈頓郡(Burlington County)已批准超過2500萬平方呎儲存空間，成為2018年至2022年間，平方呎儲存空間最多的郡；格洛斯特郡(Gloucester County)已批准1000萬平方呎以上儲存空間；塞勒姆郡(Salem County)已批准近500萬平方呎儲存空間。這些郡都有重要的農業社區，種植桃子、番茄等重要農作物。

當然，並非所有開發案(包括住房)都在農地上建造，也不是所有的農地都被畫為這些用途，但如果分區規畫正確，新州平坦且隨時可用的偏遠社區將會是開發商的首選地。

土地的售價對農民來說可能很誘人，根據郡房地產 紀錄，塞勒姆郡派斯格(Pilesgrove)一塊約335畝的草地農場去年以近5800萬元售出，即每畝約17萬2000元。

根據聯邦農業部的數據，新州2022年仍有約9900個農場，占地75萬畝，該州的目標是讓受保護農田達到55萬畝。

南澤西偏遠鄉村居民凱爾西·梅庫奇 (Kelsi Mecouch)的母親蘿斯(Rose)表示，她與丈夫都已60多歲，他們曾掙扎著出售土地，但最後決定繼續從事家族農業，他們透過「農田保護計畫」(Farmland Preservation Program)獲得53萬6353元，該計畫由新州農業廳的農業發展委員會監督。

新州每年在農田保護計畫上花費約2500萬元，但計畫速度仍被批評過於緩慢。