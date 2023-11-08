新澤西州海灘填沙費 87年來逾30億元

長期以來，新州投入大筆資金在沿海地區進行填沙工程。圖為新州柏克力鎮一處海灘的沙丘。(美聯社)

今年秋冬，新澤西州 沿海五個城鎮正在進行約5200萬元的海灘沙填補工程，今年年初和今年夏季剛完成的一些工程之間，新州 填沙的經費自1936年以來已經達到29億8000萬元，加上最新一輪的項目，新州的支出有望超過30億元。

根據西卡羅來納大學(Western Carolina University)的新數據，目前為止新州沿海地區已經填補超過2億4000萬立方碼的沙子。

填沙也稱為「養灘」(beach nourishment)，是保持海灘寬闊、沙丘充足的方法，可追溯至近一世紀前，州政府和聯邦官員強調，在以可負擔的成本對抗海岸侵蝕、預防強浪破壞海岸房產等方面是最有效的辦法。

陸軍工兵團(The U.S. Army Corps of Engineers)的官員表示，經過多年仔細而複雜的分析後，才決定採取填沙策略，納稅人承擔的項目費用取決於填沙狀況，通常65%來自聯邦稅金，剩餘的35%由州政府及市政府分擔。

衝浪者基金會(Surfrider Foundation)等批評人士認為，填沙工程浪費沙子資源，最終不符合成本效益，只會促進更多的海岸開發；批評人士也指出，沿海過於依賴填沙工程，以至於掩蓋其他海岸保護措施，例如大力投資 活海岸線(living shoreline)、戰略性地從海岸某些地方撤退等。

衝浪者基金會澤西海岸分部主席格林伯格(Don Greenburg)認為，填沙的效果不佳，「這不是填沙，只是在海灘上傾倒沙子，必須採取一些政治行動，將資金用於其他彈性的解決方案。」