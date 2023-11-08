學校炊具便溺、食物噴漂白劑… 新州小學管理員被捕

新州坎伯蘭郡伊麗莎白‧摩爾學校，日前發生一名管理員用排泄物汙染學生餐廳的廚具和食物。(取材自谷歌地圖)

據NJ.Com報導，新澤西州 坎伯蘭郡(Cumberland)一名學校管理員被控在學校餐廳炊具上便溺、吐痰，以及拿學生食物摩擦生殖器等不當行為，並自拍上傳和網友分享，遭到匿名檢舉後，已被逮捕。

現年25歲、來自瓦恩蘭(Vineland)的英佩利哲里(Giovanni Impellizzeri)自2019年9月起，受雇於伊麗莎白·摩爾學校(Elizabeth Moore School)，為三至五年級學生提供服務。

警方接獲多人匿名舉報，指稱英佩利哲里將自己「利用學校物品進行性行為，以及做出危害學校學生福利 的行為」自拍成影片，上傳到加密社群平台Telegram，影片看到被告在一大盆黃瓜噴灑漂白劑、吐口水，並拿炊具和食品摩擦生殖器以及小便。

警方證實說：「被告拿多片麵包擦拭陰莖、睪丸和肛門，並向麵包吐口水，然後將麵包放回容器，再供學童食用。」調查人員循線前往學校調查，確認被告的不當行為，隨即將英佩利哲里逮捕並關押在監獄，被告將面臨三級嚴重攻擊罪、兩項三級篡改食品罪、三級危害兒童福利罪和三級企圖危害兒童福利罪等多項罪名指控。

上迪爾菲爾德學區 (Upper Deerfield Township School District)督學科札(Peter Koza)事後通知社區居民並強調，「根據目前掌握的資料，確定所有不當行為不涉及除相關個人以外的任何人，並且皆發生在放學後」。

檢察官辦公室也表示，已從被告身上採集體液樣本，確保沒有散布傳染病的可能性，「一旦有任何狀況，衛生部門會發出通知並採取後續措施」。同時學區也和衛生部門合作，確保校內食品、用具等徹底消毒，並丟棄任何有疑慮的食品。