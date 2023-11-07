私自保存、任用新生兒血液 新州府挨告

新澤西州所有新生兒出生48小時內必須做血液檢測。剩餘的血液樣本並沒有被銷毀或歸還父母，而是被州政府任意使用。因此有多位父母對州府提出聯邦告訴。(路透)

新澤西州多位父母2日提出聯邦訴訟，指控州府在父母不知情下保存並任意使用新生兒血液樣本達23年，訴請州府徵求血液樣本原主的同意、否則歸還或銷毀樣本。

訴訟稱，州府任意使用血液，包括出售給第三方或提供給沒有搜索令的警察；其中一名原告洛瓦利奧(Hannah Lovaglio) 說，政府並未說明原因。

非營利律師事務所Institute for Justice代表洛瓦利奧以及傑迪納克夫婦(Erica and Jeremiah Jedynak)提起訴訟，兩名州衛生局官員列為被告。瓦利奧和傑迪納克夫婦都育有幼兒。

洛瓦利奧說，嬰兒血液庫存完全不受監督。

1970 年代以來，新州 要求所有新生兒出生48小時內必須做血液檢測 。嬰兒腳跟被刺破，血液被收集在紙卡上形成「血點」；檢測過後，紙卡上未使用的血液「殘留乾血點」被存放在溫控室23 年。

訴訟稱，該州並未規定需徵得新生兒父母同意，也未告知血液樣本測試將被保留；新州沒有法律要求銷毀未使用血液、也無法律授權保留樣本。

訴狀提到，州政府可以隨心所欲使用血液樣本，包括交給警方。此事因該州公設辯護人在一起訴訟中披露，據悉，該案中警方並未申請搜索令便取得血液樣本。

新州甚至提供或出售嬰兒血液庫存中的血液給研究人員、企業或其他政府機構。

全美50州和哥倫比亞特區都要求對新生兒進行血液篩檢，剩餘血液的處理方式因州而異。德州 在未詢問或告知父母的情況下，將樣本出售給五角大廈和私人公司。

德州、明尼蘇達和密西根等其他州的訴訟已導致數百萬份新生兒血液樣本被銷毀。

參與此案的Institute for Justice律師莫里斯(Brian Morris)認為，抽血檢測疾病形同沒收財產，根據憲法第四修正案，政府應歸還這些財產、或提出保留這些財產的理由，不能祕密任意使用。