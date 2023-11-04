Hitrons 按摩椅金秋大優惠 最低每月$59起

參觀商店，瞭解為什麼 Hitrons 是這個假期購物季首選的健康和保健品牌。

金秋來臨，Hitrons全新獨家店內促銷活動正式開啟，每月僅59美元就可以幫助您享受應有的溫暖和舒適，使用設計精美的按摩椅，隨時隨地開始您的放鬆之旅！

親臨門店，體驗不同

店內有超過 10 款適合不同體型、按摩功能和設計的按摩椅。從韓國按摩椅到著名的日本 按摩技術可供選擇。您不僅可以體驗世界一流的高級按摩椅，而且還可以體驗按摩床！Hitrons與韓國著名健康品牌 Ceragem 合作，在東北地區推出他們的按摩床系列。它具有所有高級按摩功能和加熱選項。 舒適地躺下，隨時享受治療和放鬆的按摩。仿真人按摩功能，可穿透您最深、最厚的痛點，從頸部一直到腿部的疼痛煙消雲散。特別設置的啟動加熱功能，讓您可以在舒適的家中獲得令人驚嘆的全身按摩體驗。

為什麼選擇 Hitrons 作為您的按摩椅供應商？

Hitrons自2002年以來一直信守對消費者的承諾，Google 五星好評可以看到大家對Hitrons的喜愛程度，所有Hitrons的按摩椅和按摩床有享受最完善的售後服務，服務技術人員隨時待命為您提供五星級售後服務支持，讓您免去後顧之憂，免費送貨到家和專業安裝測試並教授使用方法，無壓力的保修範圍更讓您買的放心，用的放心。

快來Hitrons參觀並體驗不同產品的特點。聯絡電話：201-941-0024； www.hitrons.com；微信 ：Hitrons;新澤西 店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；華府 區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571) 404-4132。