一品香純正東北菜 東北大師傅親自主理

位於新州 Edison的一品香東北菜以純正東北風味菜肴而被大家所喜愛。菜品豐富，也吸引了五湖四海的朋友光臨。經過東北大師傅細心甄選，一品香新菜譜既保留了大家喜愛的經典東北菜，又增加了很多新菜，看看一品香的新菜單都有哪些不同？

一品香推出的新菜還包括：東北特色牛蹄筋，一品香臭魚，家燉刀魚，火爆腰花，東北亂燉，蔥燒鮑魚海參，西紅柿燉牛腩，東北特色冷麵，三鮮疙瘩湯，哈爾濱紅腸等等，當然大家喜愛的純手工製作水餃，酸菜，醬大骨，鍋包肉，溜三樣，孜然羊排，拌雞架，五彩大拉皮，小雞燉蘑菇，地三鮮等經典，等待您的惠顧。

一品香為了滿足上班族需要，特推出特價午餐系列：西紅柿蓋飯、麻婆豆腐蓋飯、紅燒肉蓋飯、肥牛蓋飯、孜然羊肉蓋飯、木須肉蓋飯、蔥爆牛肉、羊肉蓋飯、紅燒牛肉、紅燒豬蹄蓋飯、小轎牛肉範、紅燒雞肉，一品香炒飯，一品香牛肉份飯......

一品香的老闆和廚房師傅都是地道的東北人，有著東北人的豪爽和熱情，多年來專注經營東北菜，其食材全部新鮮採購，所有菜均現點現炒，絕對新鮮，放心使用。

歡迎大家齊聚一品香品嘗美味佳餚，電話：732-640-1777；11:00am-9:30pm(週二休息)；1778 Lincoln Hwy,Edison,NJ 08817