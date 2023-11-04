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普林斯頓大學畢業生涉國會暴亂 判囚2個月

編譯徐薏茹／綜合報導
2021年1月6日的國會大廈暴亂時，當時就讀普林斯頓大學二年級的吉柏森(黃圈處)，被國會大廈監視器拍到參與暴亂。(美聯社)
2021年1月6日的國會大廈暴亂時，當時就讀普林斯頓大學二年級的吉柏森(黃圈處)，被國會大廈監視器拍到參與暴亂。(美聯社)

一名來自新澤西州的普林斯頓大學(Princeton University)畢業生因涉及參與2021年1月6日的國會大廈暴亂，1日被判刑兩個月。

22歲的吉柏森(Larry Giberson)來自斯塔福德鎮(Stafford Township)馬納霍金地區(Manahawkin)，7月他承認犯下對市民騷亂重罪，並承認在國會大廈西側下方露台發生的暴力騷亂中慫恿他人。

多台監視攝影機拍到吉柏森一連串推撞警戒線的動作，他親自將十名暴徒推進通道，並開始反覆大喊：「把他們拖出去！」但沒有引起注意；他還試圖從一名警員手中奪取警用盾牌；一名警察被壓在門上，以及另一名警員被拖出通道遭其他人攻擊時，吉柏森就在附近。

政府檢察官在陳述報告中指出，2021年1月當時吉柏森還是普林斯頓大學政治系二年級學生，今年5月才剛畢業，他有能力理解1月6日暴亂事件以及他參與其中的可能影響，檢察官主張對吉柏森求刑一年。

吉柏森表示，當時20歲的他是為了課業研究，以及出自對2020年總統大選結果的「擔憂」，而與母親一起參加川普集會。

檢察官指出，吉柏森在訊問中，對當天事件的描述與實際情況完全不一致，例如他聲稱自己出現在通道是為了「冷靜，或是幫助人群冷靜」。

在描述被拖曳且被攻擊的警員時，他聲稱警員被「和平地」帶走。

檢察官說：「雖然吉柏森確實認罪，為自己的犯罪行為承擔責任，但令人不安的是，他提供給調查人員的一些陳述，與記錄他1月6日在國會大廈行為的影像證據不一致。」

吉柏森在暴亂發生兩年後表示，他認為通道裡的群眾正在「進行和平抗議」，這表明他「仍然沒有理解其行為的嚴重性，或是選擇否認」。

檢察官認為，吉柏森需要被監禁，以嚇阻他未來參與暴亂行為，並表示吉柏森對執法人員的行為絕不可能是正當的，也不可能再度允許發生。

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