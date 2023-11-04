新州文化種子教師研習 蒸重陽糕、彩繪舞獅面具
新澤西地區民俗文化種子教師在地研習班，日前在橋水市四健會中心推出實體培訓課程，製作重陽糕與彩繪舞獅面具，由張淑娟策畫，尹幼華、侯鳯菏教學，約30名教師出席。參加的種子教師表示，重陽糕準備工作簡便，是很合適教給中學生的文化教材。
重陽節介紹與重陽糕製作，由尹幼華教學。他指出，重陽節的傳統一般人會登高賞菊，因「高」與「糕」同音，古人說「買糕沽酒作重陽」，吃糕，取「步步登高」之意。他介紹，製作重陽糕，準備工作簡便，煮好豆沙餡、糯米糕，分成小塊，上鋪葡萄乾、紅棗，蒸約20分鐘即成，重陽糕現蒸現吃，鬆軟香甜美味可口，獲得出席的種子教師許多好評，認為好玩又好吃。
彩繪舞獅面具由侯鳯菏教學，從兩名舞獅人的動作和舞獅的起源開始介紹，同時解釋了北獅、南獅、與台南劍獅的差別，當天動手做的面具即是嘴裡咬著一把七星劍的台南劍獅面具。她說，準備工作包括色料、畫筆、空白面具、調色盤等等，另外可以準備幾個比較有特色的樣本，以供學員參考，同時鼓勵大家發揮創意，大膽著色，不必拘泥於傳統。
彩繪進行了一小時，畫畢大家品賞完成的作品，各有特色。FASCA海外青年文化大使協會九名學生出席學習，年輕人繪畫用色大膽活潑，有以黑色打底，輔以金邊潤飾，加上血紅的劍峰；也有以兩色漂染，畫出柔和的獅面，許多都非常出色。張淑娟表示，FASCA學員認真學習，在文化活動中擔任助教，指導社區人士與小小孩製作文化藝品，是推廣文化的小尖兵。
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