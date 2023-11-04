我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

反堵車費 新州李堡提集體訴訟

編譯徐薏茹／綜合報導
喬治華盛頓大橋收費站。(美聯社)
喬治華盛頓大橋收費站。(美聯社)

新州博根郡李堡市(Fort Lee, Bergen County)本周向聯邦法院提出集體訴訟，控告聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)和紐約大都會運輸局(Metropolitan Transportation Authority)，以阻止一項堵車費(congestion pricing)計畫的實施，該計畫可能加劇新州北部因繞行喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)而造成的空氣汙染。

李堡市長索科利奇(Mark Sokolich)1日與民主黨聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)和其他博根郡官員，在喬治華盛頓大橋附近工同宣布這一訴訟，並再次批評這一收費計畫。堵車費計畫將影響到進入曼哈頓第60街以南的車輛。

Nagel Ric律師事務所律師奈吉爾(Bruce H. Nagel)宣布，此訴訟是為患有哮喘的李堡居民蓋勒(Richard Galler)，以及其他「將受到更多呼吸道傷害」的個人提出，也代表往返紐約市的通勤者，他們受到通行費和交通更加不便影響。

索科利奇在記者會上說：「李堡本已承受的負擔將再增加15%，夾帶的汙染物將影響我行政區的每一個人，包括老年人和有呼吸道問題的人。」

李堡關注的是堵車費環境分析的一項聲明，該分析預測堵車費計畫可能會增加新州北部的空汙程度，因為車輛會繞行大橋以避開塞車區。

雖然大都會運輸局提出資金與計畫來緩解紐約布朗士(Bronx)類似的汙染增加，但卻沒有提出任何計畫來緩解新州同樣的汙染增加問題。

索科利奇說：「我們無法再忍受了，我們會盡自己的一份力來解決交通問題，但不要影響我們的健康。」

堵車費 新州 大都會

上一則

爭議升級 12區居民 狀告芝市違建帳篷營

延伸閱讀

挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員
休城藝術館區樹屋 開價175萬元

休城藝術館區樹屋 開價175萬元
戒護就醫襲警逃亡逾7周 華府謀殺嫌犯落網

戒護就醫襲警逃亡逾7周 華府謀殺嫌犯落網
MTA威脅：收不到堵車費 影響設施維護升級

MTA威脅：收不到堵車費 影響設施維護升級

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

2023-11-01 02:20

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險