反堵車費 新州李堡提集體訴訟

喬治華盛頓大橋收費站。(美聯社)

新州 博根郡李堡市(Fort Lee, Bergen County)本周向聯邦法院提出集體訴訟，控告聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)和紐約大都會 運輸局(Metropolitan Transportation Authority)，以阻止一項堵車費 (congestion pricing)計畫的實施，該計畫可能加劇新州北部因繞行喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)而造成的空氣汙染。

李堡市長索科利奇(Mark Sokolich)1日與民主黨聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)和其他博根郡官員，在喬治華盛頓大橋附近工同宣布這一訴訟，並再次批評這一收費計畫。堵車費計畫將影響到進入曼哈頓第60街以南的車輛。

Nagel Ric律師事務所律師奈吉爾(Bruce H. Nagel)宣布，此訴訟是為患有哮喘的李堡居民蓋勒(Richard Galler)，以及其他「將受到更多呼吸道傷害」的個人提出，也代表往返紐約市的通勤者，他們受到通行費和交通更加不便影響。

索科利奇在記者會上說：「李堡本已承受的負擔將再增加15%，夾帶的汙染物將影響我行政區的每一個人，包括老年人和有呼吸道問題的人。」

李堡關注的是堵車費環境分析的一項聲明，該分析預測堵車費計畫可能會增加新州北部的空汙程度，因為車輛會繞行大橋以避開塞車區。

雖然大都會運輸局提出資金與計畫來緩解紐約布朗士(Bronx)類似的汙染增加，但卻沒有提出任何計畫來緩解新州同樣的汙染增加問題。

索科利奇說：「我們無法再忍受了，我們會盡自己的一份力來解決交通問題，但不要影響我們的健康。」