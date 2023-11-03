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開6槍射殺公車司機 21歲費城女被控謀殺

編譯陳韻涵／綜合報導
SEPTA監視器拍攝到兇手凱普斯開槍射殺公車駕駛後離去的身影。(取材自SEPTA Transit Police)
SEPTA監視器拍攝到兇手凱普斯開槍射殺公車駕駛後離去的身影。(取材自SEPTA Transit Police)

費城警方表示，貝爾蒙特區(Belmont)21歲女子凱普斯(Zhontay Capers)10月26日涉嫌在郊區的日耳曼鎮(Germantown)殺害賓州東南地區交通局(SEPTA)的48歲公車司機格里賓(Bernard N. Gribbin)，而遭謀殺起訴謀殺，但行凶動機待釐清。

警方表示，凱普斯26日上午10時30分左右，在日耳曼鎮阿伯斯福特大道(Abbotsford Avenues)對格里賓連開了六槍。

警方在公車駕駛座上發現格里的遺體，身體與喉嚨中彈，緊急送醫仍於上午10時36分不治。

警方初步研判，凱普斯可能與格里賓發生口角，憤而行凶。

SEPTA表示，格里賓在SEPTA服務12年；SEPTA運輸警察((SEPTA Transit Police))局長羅森(Charles Lawson)表示，公車上的監視器畫面顯示，兇手與死者沒有「實質互動」，「出於某種不明原因，兇手下車時後又會到車上，開槍，下車，揚長而去」。

費城地方檢察官辦公室指出，監視器畫面拍到，凱普斯持槍上車。

警方表示，凱普斯的犯案動機不明，尚未找到凶器，幸無其他人受傷。

這起槍擊事件發生在SEPTA與代表公車、電車和地鐵員工的「運輸工人工會地方234」(Transport Workers Union Local 234，簡稱TWU Local 234)合約協商期間，談判的主要議題之一即為安全。

TWU Local 234呼籲加強執法，打擊日益增加的攻擊事件，加強保護工會成員不受罪犯攻擊與反社會行為的傷害。

SEPTA與工會27日達成新一年的合約協議。

費城 地鐵 賓州

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