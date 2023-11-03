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賓州大學首位血癌T細胞療法病童 成該校新鮮人

記者張聲肇／綜合報導
2023年5月，亭亭玉立的艾蜜莉即將成為賓州大學新鮮人。(取自Emily Whitehead Fundation)
2023年5月，亭亭玉立的艾蜜莉即將成為賓州大學新鮮人。(取自Emily Whitehead Fundation)

艾蜜莉‧懷海德(Emily Whitehead)第一次踏入賓州大學(University of Pennsylvania)校園時只有六歲，是該校科學家所發明的嵌合抗原受體T細胞療法第一名臨床試驗病童；11年後，她以賓大新鮮人的身分再度進入賓大校園。

她的室友不知道美國前總統歐巴馬曾親筆寫信替她請假、Lady Gaga為她獻唱、奧斯卡入圍紀錄片製作人伯恩斯(Ken Burns)替她父母和她合著的回憶錄寫序；上個月，她才在「早安美國」節目中亮相。但她盡量融入正常人的大一生活。

艾蜜莉五歲被診斷罹患急性淋巴性白血症，經過化療雖有改善，還是復發，而且對當時的醫葯產生抗性。醫生勸她父母帶她回家準備後事，但懷海德夫妻不願放棄，帶她去費城兒童醫院，接受剛獲批准的T細胞療法。

研究團隊把她的白血球T細胞抽出，加以基因改造，使它們能夠辨認癌細胞，注射回身體後執行正常免疫細胞的任務，殺死癌細胞。賓大癌症科學家俊恩(Carl June)首創T細胞療法，2010年首度用於成年白血症患者身上，兩年後，艾蜜莉是第一位兒童病患。

首次治療，新療法過度刺激了她的免疫系統，差點要了她的命—重度發炎，發高燒，呼吸困難，血壓也不正常。醫療群找對了抑制發炎的藥，在她七歲生日那天，從醫療昏迷中甦醒過來，白血症不見了。

艾蜜莉從此可以過「正常小孩」的生活，卻因為是全球第一位被創新療法治癒的「創紀錄」病例，全球媒體和演講邀約不斷，令她很難體會「正常人」的生活。

艾蜜莉說，名人角色並非她所願，但她樂於替癌症病童募款、加油、打氣，向他們說明癌症過來人的親身經歷，「這是一種特權，有時候也令人吃不消。兩者兼具吧。」

她告訴費城詢問人報記者，她最喜歡的科目是氣候小說和美國手語；還沒決定主修，但對英文、環境和自然攝影最有興趣。

2012年，六歲的艾蜜莉開始接受T細胞療法。(美聯社)
2012年，六歲的艾蜜莉開始接受T細胞療法。(美聯社)

癌症 賓大 癌細胞

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