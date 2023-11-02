解雇校長風波後 新州學區總監請辭

新州普林斯頓學區公校總監卡洛‧凱利。(取材自臉書)

新澤西州普林斯頓(Princeton)學區 經過數個月的解雇校長風波後，學區公校 總監卡洛‧凱利(Carol Kelley)日前已請辭，由於辭職要到2024年8月31日才正式生效，在這段時間仍可領取24萬4800元全額薪酬。

新州普林斯頓教育局 (Princeton Board of Education)日前向學區的家長、教職員及學生發出電郵通知，凱利已向學區校董會呈辭，並即時帶薪休假，直到2024年8月31日辭職正式生效。電郵通知中也感謝凱利對普林斯頓公校的貢獻。

凱利2021年加入默瑟郡學區(Mercer County) ，該區有3800名學生。根據州教育廳公布的年薪數據，凱利年薪為24萬4800元。

學區官員沒有透露凱利辭職的原因，她本人與普林斯頓教育局主席肯德爾(Dafna Kendel)都沒有回應置評要求。

但根據凱利發給家長的電郵說，她是經過深思熟慮，這周做出了辭職的艱難決定。

她表示，這個決定並不容易，但出於個人和職業原因，必須花一些時間來重新調整自己，以便日後能夠重返公共教育事業，繼續對學生發揮積極影響。

最近幾個月來，學區出現風波，包括一個極具爭議性的決定，就是3月突然要普林斯頓高中校長奇米爾(Frank Chmiel)行政休假，之後決定不與他續約。

然而學區校董會沒有解釋為何解雇奇米爾，結果激怒許多家長及學生。奇米爾的支持者舉行集會及發起請願，又在 GoFundMe為他籌集律師費超過1.9萬元。

據悉是凱利建議學區董事會不要與奇米爾續簽2023-24學年合約。她後來解釋，做出不受歡迎的決定，從來不是一件容易的事，但每當擔任領導職務時，這種情況就會隨時出現。