我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

解雇校長風波後 新州學區總監請辭

編譯盧炯燊／綜合報導
新州普林斯頓學區公校總監卡洛‧凱利。(取材自臉書)
新州普林斯頓學區公校總監卡洛‧凱利。(取材自臉書)

新澤西州普林斯頓(Princeton)學區經過數個月的解雇校長風波後，學區公校總監卡洛‧凱利(Carol Kelley)日前已請辭，由於辭職要到2024年8月31日才正式生效，在這段時間仍可領取24萬4800元全額薪酬。

新州普林斯頓教育局(Princeton Board of Education)日前向學區的家長、教職員及學生發出電郵通知，凱利已向學區校董會呈辭，並即時帶薪休假，直到2024年8月31日辭職正式生效。電郵通知中也感謝凱利對普林斯頓公校的貢獻。

凱利2021年加入默瑟郡學區(Mercer County) ，該區有3800名學生。根據州教育廳公布的年薪數據，凱利年薪為24萬4800元。

學區官員沒有透露凱利辭職的原因，她本人與普林斯頓教育局主席肯德爾(Dafna Kendel)都沒有回應置評要求。

但根據凱利發給家長的電郵說，她是經過深思熟慮，這周做出了辭職的艱難決定。

她表示，這個決定並不容易，但出於個人和職業原因，必須花一些時間來重新調整自己，以便日後能夠重返公共教育事業，繼續對學生發揮積極影響。

最近幾個月來，學區出現風波，包括一個極具爭議性的決定，就是3月突然要普林斯頓高中校長奇米爾(Frank Chmiel)行政休假，之後決定不與他續約。

然而學區校董會沒有解釋為何解雇奇米爾，結果激怒許多家長及學生。奇米爾的支持者舉行集會及發起請願，又在 GoFundMe為他籌集律師費超過1.9萬元。

據悉是凱利建議學區董事會不要與奇米爾續簽2023-24學年合約。她後來解釋，做出不受歡迎的決定，從來不是一件容易的事，但每當擔任領導職務時，這種情況就會隨時出現。

學區 教育局 公校

上一則

華府危險駕駛嚴重 每年超速罰單逾5萬張

下一則

斯托克頓大學開設大麻課 從種子種起

延伸閱讀

2018年新州校車車禍案 死傷家屬各以700萬、1250萬和解

2018年新州校車車禍案 死傷家屬各以700萬、1250萬和解
MLB／凱利7局壓制、打線16安 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵

MLB／凱利7局壓制、打線16安 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵
美體操冠軍肺炎住院 竟然沒健保…靠家人募款付醫療費

美體操冠軍肺炎住院 竟然沒健保…靠家人募款付醫療費
MLB／費城人2連勝…史瓦柏雙響砲 季後賽18轟平紀錄

MLB／費城人2連勝…史瓦柏雙響砲 季後賽18轟平紀錄

熱門新聞

一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

2023-11-01 02:20

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃