賓州財政廳拍賣無人認領物 金條、棒球卡吸睛

賓州財政廳目前拍賣的無人認領物品中，包括越南金條。(取材自賓州財政廳)

賓州 財政廳每年會舉辦兩次的拍賣 ，出售保管庫中的無人認領的物品，好騰出空間給新進的物品；財政廳日前即舉行拍賣會，共有超過4200件物品，估計總價值超過25萬元，其中包括來自越南 的金條。

賓州財政廳目前拍賣的無人認領物品中，包括一套珍貴的棒球卡。(取材自賓州財政廳)

賓州擁有全國規模最大的保管庫，這些無人認領的物品可能來自廢棄保險箱、警方的證據以及醫院和療養院或大學等其他地方，估計大約十分之一的賓州人都有部分財產在這金庫內。

在將物品進行拍賣之前，賓州財政廳其實會花至少三年的時間，來尋找物品原本的擁有者。至於無人認領的物品，賓州財政廳每年會舉辦兩次拍賣，讓有興趣的民眾可以來尋寶。賓州財政廳長史黛西‧加里蒂(Stacy Garrity)表示：你永遠不知道可以在這邊找到什麼新奇的東西。

不過，金庫中還是有些不能被拿出來拍賣的物品，例如450枚的軍事勳章和獎章。加里蒂表示，他自己是一名退伍軍人，知道這些獎章對軍人來說相當重要，基本上是無價的，因此財政廳將永遠不會停止尋找那些獎章的擁有者，像是退伍軍人及其家人。

賓州財政廳指出，目前的保管庫中存有價值超過45億元無人認領的物品，平均每件物品價值為1600元。歡迎民眾上財政廳網站查詢自己或家人的物品是否有在保管庫中。

上周拍賣的物品包括越南金條，這些金條是如何從越南運到賓州財政廳的保管庫，至今仍是個謎；另有棒球卡，一套包括早期20世紀的25張棒球卡收藏品，其中包括塞楊(Cy Young)等名人堂成員。

賓州財政廳目前拍賣的無人認領物品中，包括一款鑲鑽的金手鐲。(取材自賓州財政廳)

其他拍賣品的物品還有珠寶，包括一款18K、鑲有鑽石和藍寶石的金手鐲；以及一條100盎司白銀條，上面刻有Engelhard名字，這家公司曾經生產過這些條形金屬。