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費城觀音堂舉行大型佛法交流及慈心素食活動 聆聽佛音 淨化心靈

費城訊／圖文：彭林
觀音堂義工們合影。
觀音堂義工們合影。

10月29日，費城觀音堂在南費城高中舉辦大型免費佛法交流及慈心素食活動，各界有緣眾生近千人歡聚一堂，品嘗美味素食，領略佛法雨露的滋潤，觀看震撼視頻，聆聽智慧法語，開啓心靈的盛宴。

義工王懷卿、羅菲菲擔任分享會主持人。大會上播放了盧軍宏台長的開示視頻，佛言偈語，讓佛光普照心田，淨化心靈。活動從不同的層面闡述了佛法和生活的關係，讓佛友們知因懂果，找到脫離苦難和煩惱的辦法。眾人欣賞了震撼的佛學視頻，瞭解盧軍宏台長師父在全球的弘法足跡。

心靈法門是將佛法結合人生，應用於實踐，融入百姓的日常生活中，讓每個人通過「許願、念經、放生、白話佛法、大懺悔」 五大法寶洗滌心靈，讓心靈更加善良慈悲，讓心境更加寧靜祥和，治癒身體疾病和心靈創傷，化解冤親債主，消業還債，解決人生的煩惱和痛苦。並通過《白話佛法》指引人們修心修行，提高人生境界。

觀音堂小佛子們表演了歌曲《點燈的孩子》，並念誦《千手千眼無礙大悲心陀羅尼》以及《般若波羅蜜多心經》。義工們為大家帶來了歌曲表演《佛陀牽著我的手》，來自紐約的師兄表演了歌曲《觀世音菩薩偈》、《聽我說謝謝你》。費城的黃燕月同修分享了通過運用五大法寶，幫助吸食大麻的兒子解除毒癮，擺脫痛苦。來自洛杉磯的梁惜惠師兄分享了學佛讓她遠離抑鬱，勇敢面對人生。佛友們一邊享用豐盛的素食，一邊參與精彩的抽獎活動，眾人共同度過愉快並充滿意義的周日。

為了這次大型弘法活動能順利進行，觀音堂義工們做了大量前期工作。從場地的選址、佈置，宣传单张的派发，到佛具用品的運輸，大量食品的準備等等，任劳任怨，无怨无悔。義工負責人感謝義工們無我利他的奉獻精神，感恩來自外州的師兄們不辭辛勞，前來助緣此次活動，傳播佛法大愛，將觀世音菩薩大慈大悲的理念播種到眾生的心田。

費城觀音堂自2016年元月份成立以來，本著「慈悲為懷，廣度有緣」的核心理念，免費對外開放，為廣大佛友提供了一個學佛修心的道場。在這裡可以禮佛拜佛、念經懺悔、行善做功德，與佛友交流學習，廣結善緣，消除孽障，離苦得樂。觀音堂在佛友們的共同努力和見證下不斷發展，弘揚人間佛教，傳播中華文化。同時秉持觀世音菩薩的慈悲喜捨和圓融智慧，光大佛教向上向善的教化內涵，引導更多的人完善自我，造福社會。費城觀音堂週一至周日7天開放，開放時間：10am-4:30pm地點：913 Arch St 3 rd Floor, (利發大廈3樓), Philadelphia PA 19107，每周日11:30am-1pm 有共修活動，提供免費素食午餐，觀音堂內所有佛書、書、學佛用具全部免費結緣。

素食分享會現場人山人海。
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