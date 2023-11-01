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天普大學生免費搭Uber 再獲加碼15萬元

編譯盧炯燊／綜合報導
優步(Uber)繼9月提供天普大學的學生價值20萬元的免費乘車服務後，如今再加碼15萬元。(美聯社)
優步(Uber)繼9月提供天普大學的學生價值20萬元的免費乘車服務後，如今再加碼15萬元。(美聯社)

天普大學(Temple University)的學生今年9月剛獲得優步(Uber)價值20萬元的免費乘車服務，不足一個月再獲加碼15萬元。

這個免費乘車服務計畫，是Uber與非營利防止校園性侵犯組織「It’s On Us」 、以及該組織在天普大學的支部「反性侵學生運動」一起合作的成果。

計畫的目的是讓學生們毋須擔心夜歸的安全，每人可獲20元的代用券，在主校區9.5哩半徑範圍內使用。額外加碼的代用券將於25日派發，須在2023年底前使用。

Uber公關經理戈德斯坦(Freddi Goldstein)表示，Uber 在9月透過該計畫，給天普學生提供價值20萬元的免費乘車服務，但僅一個月所有代用券均已被領取，其中超過10萬元已經使用，證明計畫極受歡迎，因此決定加碼。

It's On Us 的執行董事維查斯(Tracy Vitchers)說，這個計畫合作得如此成功，實在令人非常興奮。

使用過代用券的同學均表示獲得了積極的體驗。

「反性侵學生運動」主席愛潑斯坦(Ray Epstein)是其中一人。 她說最近深夜獨自在市中心一家酒吧，發覺酒吧內都是不認識的，在感到不安全下叫了Uber回家。

她說，很多大學裡不少學生因為財政問題而不會叫Uber，期望這個計畫也可擴及其他大學。

愛潑斯坦又說，即使是天普大學本身，過去「反性侵學生運動」每兩周一次的活動，通常只有至10至15人參加，在Uber提供免費叫車後，參加的人增加至50人，讓更多同學認識該組織。

費城市議員托馬斯(Isaiah Thomas)應「反性侵學生運動」要求，在市議會動議表揚這個計畫，表示很高興 Uber 繼續推行這項活動以促進天普校園社區的安全，計畫的倡導者應獲得支持。

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