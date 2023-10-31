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新州學區禁萬聖節活動 州長不滿放噓

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州一學區出於對公平性、經濟能力以及宗教文化偏好的憂慮，決定取消萬聖節慶祝活動，引來州長墨菲(Philip Murphy)的噓聲。(路透)
新澤西州一學區出於對公平性、經濟能力以及宗教文化偏好的憂慮，決定取消萬聖節慶祝活動，引來州長墨菲(Philip Murphy)的噓聲。(路透)

新澤西州一學區出於對公平性、經濟能力以及宗教文化偏好的憂慮，決定取消萬聖節慶祝活動，引來州長墨菲(Philip Murphy)的噓聲。

艾薩克斯郡(Essex)南橘楓木學區(South Orange-Maplewood)在10月初通知家長，學校將禁止在上課時間進行任何與萬聖節有關的活動，包括變裝。

家長對學區的決定反應不一；但州長墨菲卻是非常不高興，並在社群媒體表達不滿。「認真的嗎？我們不能讓孩子們慶祝萬聖節了嗎？饒了我吧。」新州州長23日在X平台上寫道。

墨菲此舉讓某些人感到驚訝，畢竟他向來是公開支持進步派的民主黨人，經常談論公平和包容的必要性。

但也有人注意到，再兩周就要舉行關鍵選舉，州參眾議會共120席將全部改選。儘管民主黨仍掌握兩會多數席次，但共和黨自從2021年成功翻轉七席後，現在正摩拳擦掌，準備再接再厲。

南橘楓木學區所在地區長期為民主黨所主導，但教育向來是競選期間的熱門話題，尤其最近圍繞著「家長權利」的話題爭論不休。

學區總監泰勒(Ronald Taylor)在致函家長表示，學區一直在思考：「推廣學校贊助的萬聖節活動，是否會給學生和家庭造成間接和無意的經濟困難？學校主辦的萬聖節活動，是否在文化或宗教上侵犯了我們一些學生和家庭的尊嚴？」

學區表示，學校可以在放學後舉行活動，也可以在10月31日上課時間舉辦豐收節。

南橘楓木學區副總監吉爾伯特(Kevin Gilbert)表示：「們在維護社區的公平價值觀方面又向前邁進了一步。」

但女兒就讀於南山小學(South Mountain Elementary School)的莫琳·勒皮安(Maureen LePiane)表示，對這項政策「非常失望」，說學區應該要考慮其他替代方案而非直接禁止。

學區 萬聖節 民主黨

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