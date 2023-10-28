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新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

編譯徐薏茹／綜合報導
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城歷史最悠久的披薩店Tony's Baltimore Grill，員工因拾金不昧而獲得表揚與獎勵。

據洗碗工馬雷克(Mohammed Malek)描述，9月23日他在清理服務生潘姆·亞伯奈西(Pam Abernathy)的服務區時，發現一個裝有2000元的信封。餐廳經理帕朗波(Joe Palumbo)表示，馬雷克當時以為是亞伯奈西用來裝小費的信封，便將它轉交給亞伯奈西，並未查看裡面有多少錢。

亞伯奈西當晚恰好丟失她個人的小費信封，於是她不假思索將馬雷克給她的信封塞進圍裙裡，繼續工作。

之後，亞伯奈西打開信封時發現裡面裝著2000多元鈔票，於是她將信封交給主管。

隔日，前一晚在Tony's Baltimore Grill用餐的一家外地遊客走進店內，心急地尋找一個遺失的信封。

帕朗波說：「那一家人正準備離城，他們已經沿原路返回所有停留過的地方，最後一站是本餐廳。」所幸結局皆大歡喜。

為了表揚兩人誠實的美德，Tony's Baltimore Grill的老闆提供馬雷克和亞伯奈西兩周有薪假期，或是一人1000元的獎勵。

帕朗波說：「他們是我們餐館生意的支柱，我們真的非常感激。」

Tony's Baltimore Grill曾登上NJ.com的Pizza Trail名單，是大西洋城歷史最悠久的披薩店，創立於1927年，餐廳24小時營業，同時附設吧台，距離熱帶花園(Tropicana)酒店只有幾個街區，被視為該地區餐廳與夜生活的基石。

新澤西州

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