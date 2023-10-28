我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

前費城警性侵多女 達成認罪協議 最高恐判40年

編譯潘勛／綜合報導
前費城警員赫隆因性侵弱勢女性，面對檢方200多條指控；日前與地區檢察官達成認罪協議，將面臨15年到40年的刑期。(取材自Philadelphia Police Department)
前費城警員赫隆因性侵弱勢女性，面對檢方200多條指控；日前與地區檢察官達成認罪協議，將面臨15年到40年的刑期。(取材自Philadelphia Police Department)

費城警員赫隆(Patrick Heron)因性侵弱勢女性而與地區檢察官達成認罪協議，面臨15年到40年的刑期；檢方表示，赫隆經常在自己警車後座性侵被害人，甚至還穿著警察制服。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，赫隆現年54歲，面對檢方200多條指控，罪名包括性侵、兒童色情、綁架等，審判期將近，於是與檢方達成認罪協議。

地檢發言人羅珍妮(Jane Roh)表示，被害人也接受這項認罪協議，免得上法庭再受心理創傷。

赫隆的辯護律師利斯特(Anthony List)表示，希望認罪協議能讓被害人免去必須上法庭作證的折磨，「希望大家都能放下過去」。

赫隆2019年退休，去年被捕，他被控以扮成現役警察來誘惑女生，包括他自己女兒的一些朋友。

調查人員後來起出數十張照片及影像，內容顯示赫隆的性侵行為跨越多年，被害的甫成年女性及未成年女孩達數十人，赫隆經常挑剛離家出走、被捕或有毒癮的女性下手。

地檢辦公室特別調查組組長芮塔可(Lyandra Retacco)在9月的庭審上出示一段視頻，內容為赫隆勸誘一名坐他警車上的甫成年女子吸海洛因，接下來自拍他在後座性侵該名不醒人事女子。

警佐若克斯(Gerald Rocks)查案時發現，赫隆強迫一名女孩與他性交前對她講，「上法院時有個警察在妳這一邊，有利於妳」。

芮塔可表示，還在市警局時代，赫隆與很多他的被害人見過面，由2005年到2022年，為期大約17年。

芮塔可表示，檢調人員已發現48名被害人，可能還有更多被害人沒出面；刑警搜索赫隆的手機等裝置時，發現很多拍攝於2016、2017年的視頻，內容為赫隆在他警車裡性侵女孩，有些人顯然意識模糊。

性侵 費城 退休

上一則

海軍陸戰隊馬拉松 10/29大華府開跑

下一則

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

延伸閱讀

被控性侵？ NBA魔獸：3男合意性交

被控性侵？ NBA魔獸：3男合意性交
假領養真幫傭 費城醫師法庭認罪

假領養真幫傭 費城醫師法庭認罪
趁運幣車司機睡覺 4賊偷走200萬枚10美分

趁運幣車司機睡覺 4賊偷走200萬枚10美分
費城交響樂團 資方同意3年調高薪資15.8%

費城交響樂團 資方同意3年調高薪資15.8%

熱門新聞

底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
（美聯社）

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳

2023-10-20 12:11
德州高中生赫南德茲跑完5公里長跑後昏倒，不幸身亡。（取材自GoFundMe）

德州高中生跑完5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後回天乏術

2023-10-23 02:03

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中