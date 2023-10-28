前費城警性侵多女 達成認罪協議 最高恐判40年

前費城警員赫隆因性侵弱勢女性，面對檢方200多條指控；日前與地區檢察官達成認罪協議，將面臨15年到40年的刑期。(取材自Philadelphia Police Department)

前費城 警員赫隆(Patrick Heron)因性侵 弱勢女性而與地區檢察官達成認罪協議，面臨15年到40年的刑期；檢方表示，赫隆經常在自己警車後座性侵被害人，甚至還穿著警察制服。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，赫隆現年54歲，面對檢方200多條指控，罪名包括性侵、兒童色情、綁架等，審判期將近，於是與檢方達成認罪協議。

地檢發言人羅珍妮(Jane Roh)表示，被害人也接受這項認罪協議，免得上法庭再受心理創傷。

赫隆的辯護律師利斯特(Anthony List)表示，希望認罪協議能讓被害人免去必須上法庭作證的折磨，「希望大家都能放下過去」。

赫隆2019年退休 ，去年被捕，他被控以扮成現役警察來誘惑女生，包括他自己女兒的一些朋友。

調查人員後來起出數十張照片及影像，內容顯示赫隆的性侵行為跨越多年，被害的甫成年女性及未成年女孩達數十人，赫隆經常挑剛離家出走、被捕或有毒癮的女性下手。

地檢辦公室特別調查組組長芮塔可(Lyandra Retacco)在9月的庭審上出示一段視頻，內容為赫隆勸誘一名坐他警車上的甫成年女子吸海洛因，接下來自拍他在後座性侵該名不醒人事女子。

警佐若克斯(Gerald Rocks)查案時發現，赫隆強迫一名女孩與他性交前對她講，「上法院時有個警察在妳這一邊，有利於妳」。

芮塔可表示，還在市警局時代，赫隆與很多他的被害人見過面，由2005年到2022年，為期大約17年。

芮塔可表示，檢調人員已發現48名被害人，可能還有更多被害人沒出面；刑警搜索赫隆的手機等裝置時，發現很多拍攝於2016、2017年的視頻，內容為赫隆在他警車裡性侵女孩，有些人顯然意識模糊。