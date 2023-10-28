我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

Costco錯收營業稅遭投訴 新州稅務局調查

編譯黃祖綺／綜合報導
新澤西州Costco賣場疑似發生錯收營業稅的情事，遭消費者投訴，新澤西州稅務局正介入調查中。(路透)
新澤西州Costco賣場疑似發生錯收營業稅的情事，遭消費者投訴，新澤西州稅務局正介入調查中。(路透)

Costco日前發生錯收營業稅的情事，遭消費者投訴，新澤西州稅務局正介入調查中。

一名長期在新州普蘭菲爾德(Plainfield) Costcoa賣場購物的消費者茱蒂·德米科(Judy DeMicco)表示，今年9月底，她購買了100張「Holiday Forever」郵票，郵票的價格為65.74元，結賬時發現被收取了6.625%的營業稅，金額為4.36元。但在新澤西州，購買郵票並不需要額外支付營業稅。

她表示，幾年來已經多次在Costco購買郵票，但因為每次都同時購買許多商品，所以根本沒發現購買的郵票被課稅。當她打電話給店家時，店家則是回應，一直以來都有收取郵票的營業稅。

新澤西州稅務局提供的的營業稅指南中，並未提供關於購買郵票須負擔營業稅的相關資訊。稅務局發言人科里(Danielle Currie)表示，寄信用的郵票不須課稅，但當銷售有形個人財產，或是銷售郵票收藏品時，則需要納稅，他們將會更新指南以說明郵票的稅款問題。

因各州的營業稅制度不同，因此營業稅錯誤的情況經常發生。雖然可能只是幾分錢，但若出現系統性錯誤，可能會讓消費者累計損失達數百萬元。

克拉克振(Clark)居民梅赫塔(Ashit Mehta)7月於Costco購買燈泡時，也被多收了1.46元的營業稅。Costco稅務部門副總裁摩爾(Joe Moore)當時承認，客戶被超收，也表示公司已建立了確保正確收取營業稅的流程，並會退款給所有受影響的會員。但梅赫塔表示，事發至今已兩個月，她仍未收到錢。

若消費者發現被錯收營業稅，請先和店家聯繫。若未得到滿意的回覆，可向州稅務局提交A-3730表格，要求退款。若懷疑業者未正確繳納稅款或違反法律，可以上Citizens Against Tax Cheats網站或致電(609)292-6400通知稅務部門。

新澤西州 Costco 新州

上一則

維州費郡校園附近 2個月1.3萬輛車超速

下一則

炸彈威脅、槍枝進校 馬州蒙郡公校生要求提升校園安全

延伸閱讀

Costco沙拉醬吃不完 內行人獻妙招製作「創意料理」

Costco沙拉醬吃不完 內行人獻妙招製作「創意料理」
新州職校競爭激烈 逾3.4萬人申請

新州職校競爭激烈 逾3.4萬人申請
孩子跨性別可不通報家長 新州學區挨告

孩子跨性別可不通報家長 新州學區挨告
新州將設立生殖健康網站 提供墮胎、避孕資訊

新州將設立生殖健康網站 提供墮胎、避孕資訊

熱門新聞

底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
（美聯社）

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳

2023-10-20 12:11
德州高中生赫南德茲跑完5公里長跑後昏倒，不幸身亡。（取材自GoFundMe）

德州高中生跑完5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後回天乏術

2023-10-23 02:03

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中