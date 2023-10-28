Costco錯收營業稅遭投訴 新州稅務局調查

新澤西州Costco賣場疑似發生錯收營業稅的情事，遭消費者投訴，新澤西州稅務局正介入調查中。(路透)

Costco 日前發生錯收營業稅的情事，遭消費者投訴，新澤西州 稅務局正介入調查中。

一名長期在新州 普蘭菲爾德(Plainfield) Costcoa賣場購物的消費者茱蒂·德米科(Judy DeMicco)表示，今年9月底，她購買了100張「Holiday Forever」郵票，郵票的價格為65.74元，結賬時發現被收取了6.625%的營業稅，金額為4.36元。但在新澤西州，購買郵票並不需要額外支付營業稅。

她表示，幾年來已經多次在Costco購買郵票，但因為每次都同時購買許多商品，所以根本沒發現購買的郵票被課稅。當她打電話給店家時，店家則是回應，一直以來都有收取郵票的營業稅。

新澤西州稅務局提供的的營業稅指南中，並未提供關於購買郵票須負擔營業稅的相關資訊。稅務局發言人科里(Danielle Currie)表示，寄信用的郵票不須課稅，但當銷售有形個人財產，或是銷售郵票收藏品時，則需要納稅，他們將會更新指南以說明郵票的稅款問題。

因各州的營業稅制度不同，因此營業稅錯誤的情況經常發生。雖然可能只是幾分錢，但若出現系統性錯誤，可能會讓消費者累計損失達數百萬元。

克拉克振(Clark)居民梅赫塔(Ashit Mehta)7月於Costco購買燈泡時，也被多收了1.46元的營業稅。Costco稅務部門副總裁摩爾(Joe Moore)當時承認，客戶被超收，也表示公司已建立了確保正確收取營業稅的流程，並會退款給所有受影響的會員。但梅赫塔表示，事發至今已兩個月，她仍未收到錢。

若消費者發現被錯收營業稅，請先和店家聯繫。若未得到滿意的回覆，可向州稅務局提交A-3730表格，要求退款。若懷疑業者未正確繳納稅款或違反法律，可以上Citizens Against Tax Cheats網站或致電(609)292-6400通知稅務部門。