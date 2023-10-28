紐約行者畫廊新銳藝術家李佳南「實踐圖境」個人展成功舉辦

新銳藝術家李佳南為來訪者講解作品Metro Whimsy No.1 & No.2.

紐約行者畫廊近期舉辦了新銳藝術家李佳南的首次個人展覽。李佳南通過獨特的裝置藝術系列，探討了自我認知的先驗性和普遍性錯位。他用鏡面與繪畫的排列，構建了一種觀眾與裝置共同成為藝術表現載體的互動模式。觀眾在這個空間中行走時，能發現自我與畫面、鏡面世界及其他觀眾的無限共生關係。

在這個多維度的體驗中，觀眾能感受到現實與想象、個體與他者之間的碰撞和互動，以及實在界對主體及其符號的真實影響。李佳南的裝置藝術，借助拉康的理論，展示了自我、大他者與小他者在實在界與象徵界之間的存在模型。

在策展人與藝術家的精彩對話中，李佳南解釋了鏡子在他的作品中的重要性。鏡子為觀眾提供了一個多視角的體驗，使他們能在展覽中看到自己的影像，形成與繪畫共同存在的場景。他的作品 "Yinyang in Alaska" 揭示了藝術家與策展人在阿拉斯加的情感與創作靈感。這幅作品通過鏡面元素，強調了我們對現實的短暫感知，展示了真實與真理的探索。

李佳南的這次展覽是他從初入畫界的自我探索到成為專業藝術家的一個重要里程碑。他的作品不僅是情感的釋放，更是對真相的不懈追求和對美的探索。他認為，美與真相共同構成了每個人獨特的精神世界。他將繼續尋求並完善自己獨特的藝術語言，這其中包括繪畫，但也不僅限於此。

這次展覽不僅展示了李佳南的藝術才華和創新精神，也為觀眾提供了一個深入探討自我、真實和美的平台。他的作品和展覽方式，都反映了他對多維度、多視角和深層情感表達的探索，為當代藝術界帶來了新的靈感和可能性。

通過舉辦這次展覽，行者畫廊也展示了其作為展示平台的角色，為青年藝術家提供一個展示藝術的場所。在未來，紐約行者畫廊將繼續以包容的態度，為藝術家們提供展示和交流的機會。如果你想瞭解更多關於本次展覽的作品信息，或希望與紐約行者畫廊有更多交流，請發送電子郵件至

new[email protected]?或登錄網站www.sojournergallery.com，同時關注行者畫廊小紅書 號1166571464。

本次展覽特別鳴謝製作人：Zona Yuechen Guan ；策展人：Lening Hou；執行策展人：Yunqu Wang, Haokun Wang ；策展助理：Vincent Li ；攝影師：Guang Chen, Zuxing Shi ；攝像師：Yunqu Wang