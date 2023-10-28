華人醫療服務癌症預防及支持論壇互動座談成功舉辦

Team picture左起：陳界福（Kirby Tan），華人醫療部經理蔔曉薇（Vivien O’Neil）,胡健香（Josephine Kam），簡潔瑩（Kathy Jahnsen）, 尹芳醫生（Dr. Faye Yin）, 林偉如醫生（Dr. Karen Lin）, 義工劉敏娟（Dale Chang）, 社工徐欣瑀（Carol Shu），RWJUH華人醫療服務部主任李安琪（Angela Lee）, RWJBH華人醫療服務部區域主任鄒興睿（Stephanie Zhou），冥想復健師Tracy Pace，前：Zumba教練Joe Yung及Dream Cats團隊。

華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）10月14日為大家舉辦的癌症 預防與支持論壇互動座談會別開生面與眾不同，家庭醫生，癌症專家，社工，義工，癌友和家屬積極互動，專業知識和一手感言及經歷讓大家有機會面對面探討癌症預防和支持，分享自己最深刻的體會甚至是走過的彎路，來參加活動的近90位觀?得到鼓勵和共鳴，受益匪淺。

華人醫療服務部從2010年成立至今已經服務華人社區近14年，2021年擴展到羅伯屋強生醫院之後，緊鄰新澤西 唯一一家國家指定的全方位綜合癌症中心羅格斯大學癌症中心，服務了非常多的癌症患者，今年6月成立了華人醫療癌症健康支持計劃，為大家舉辦多次健康講座幫助華人病患。RWJBH華人醫療服務部區域主任鄒興睿（Stephanie Zou）介紹了華人醫療服務部的團隊及服務，RWJUH華人醫療服務部主任李安琪（Angela Lee）主持了當天的活動。

這次座談四位嘉賓個個精彩獨到。家庭醫生林偉如為大家介紹了各種癌症類型，怎樣通過各種篩檢 來提早預防和發現，她提到“上醫醫未病之病”是?讓更多的人重視預防，包括提到如何應對癌症病人胃口不好，身體不舒服，心理負擔和生理負擔都很重，需要家人的支援，同時也希望癌症患者的家人也有足夠的支持和資源才能更好的幫助他們。

癌症專科和血液專科醫生尹芳提倡大家早篩檢早治療，多和家庭醫生溝通做好預防工作，另外分享她在幫助癌症患者治療的時候都想盡辦法查找有沒有最新的治療方法，比如有的人需要靶向治療，有的患者能對應上可行的臨床實驗，幫助大家找到最好的癌症治療計劃。她針對觀?的提問說到一些民間的方子會引起白細胞減低，要學會復查，瞭解身體是否有感染引起的變化。此外她強調知識就是力量，要多接觸有用的資源並學會交流。

在RWJUH和Rutgers Health有10多年社工經驗的徐欣瑀（Carol Shu）幫助家庭科病人及危重患者多年，並熟悉DSRIP健康協助計劃幫助大家解決各種醫療問題，同時負責肺癌健康篩檢的推廣，還是Your Health Kiosk 計劃的負責人。她分享說現在各種資源齊備但是每個人都是自己身體和健康的主人，你是最瞭解自己的人，要學會過濾和清楚地表達自己的需要社工才能更好的幫到你。尤其面對病人和家人時，要學會用“我的感覺”來表達，而不是指摘或責備他人，才能不傷人不產生怨氣，少激化矛盾。

另外有著豐富癌症患者本人經驗及癌症長者照護經驗的劉敏娟（Dale Chang）女士，曾在新州美華防癌協會（American Cancer Society- NJ Chinese Unit）做義工多年，她發自內心的分享要學會在照顧家人的過程中也學會照顧自己，她照顧媽媽30年不願意送她去養老中心，但自己作?癌症病人也被拖得身心俱疲，直到不得已送去才有機會調整，而且發現自己竟然是真正的受益人，她也希望華人患者和家人放下負擔和顧慮。同時她也深深體會到陪伴的重要性，林醫生是她的家庭醫生幫了非常多的忙，但醫生每天都很忙，這時義工就可以幫到更多，她堅持做義工多年希望幫助更多的癌友。

座談結束後Zumba老師Joe Yung帶領全場動起來，大家跳得興高采烈，拋卻煩惱；冥想教練讓大家一起休憩身心，摒除壓力；Central Jersey Legal Services outreach program的工作人員林欣（Yann Lin）分享了自己生病後用正向積極的態度面對，不僅減重11磅同時還更加健康；還有癌友問相關的專業問題，以及家人為患者提問等；此外防癌協會提供的中文資訊展臺，癌症預防及社工展臺，林偉如醫生的醫學 生團隊，冥想壓力控制展臺和華人醫療服務部的豐富資訊；義工青少年和華人醫療團隊有條不紊，還提供了愛心早點和方便午餐，以及義工朋友精心烹煮的愛心排骨蓮藕湯都為大家帶來滿滿的愛。

更多相關資訊請聯係華人醫療服務部：732-923-5057。