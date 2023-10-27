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新州將設立生殖健康網站 提供墮胎、避孕資訊

編譯黃祖綺／綜合報導
新澤西州政府最近建立一個有關生殖健康服務的網站，提供州民應有的生育權利的相關資訊，包括墮胎、癌症檢查、避孕還是其他任何生殖健康護理資訊。(取自Reproductive Health Information Hub)
新澤西州政府最近建立一個有關生殖健康服務的網站，提供州民應有的生育權利的相關資訊，包括墮胎、癌症檢查、避孕還是其他任何生殖健康護理資訊。(取自Reproductive Health Information Hub)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)近日簽署一項法律，設立一個有關生殖健康服務的網站。墨菲表示，新網站「生殖健康資訊站」(Reproductive Health Information Hub，網址nj.gov/health/reproductivehealth)提供了新澤西州居民應有的生育權利的相關資訊，包括墮胎、癌症檢查、避孕還是其他任何生殖健康護理。

根據今年6月通過的「S3275法案」，新澤西州必須設立網站，提供與人類生殖系統相關的醫療、手術、諮詢或轉介服務，以及保險方案等相關資訊。

墨菲也宣布，新澤西州將於明年一月開始提供非處方避孕藥，並提供96.3萬元零利率免責貸款(forgivable loans)給新澤西大都會計畫生育(Planned Parenthood of Metropolitan New Jersey)和好生活健康照護(LivWell Healthcare)兩家非營利組織，以提升生殖健康護理設施。

今年六月簽署的州預算中，500萬元將用於提升的生殖健康護理的安全相關設施，另有500萬元，用於招聘和培訓擁有創新技術的專業護理人員。新澤西州允許專業護士、助產士和醫師助手進行墮胎手術，或是孕期前三個月內終止懷孕最常使用的真空抽吸技術。

共和黨籍前州長克里斯蒂(Chris Christie)在兩屆任期內取消了對新州婦科診所和計畫生育聯合會的資助。墨菲2018年上任後又恢復每年750萬元的補助。

墨菲表示，新州不接受共和黨的反墮胎議程，佛羅里達州和阿肯色等州執政者試圖讓這個國家的民主倒退，但新澤西將堅定地捍衛生育自由。

新州將於11月7日舉行參眾議會選舉，墮胎相關議題成為兩黨爭執焦點，共和黨希望藉此奪回失去20年的議會控制權。

新澤西州 墮胎 共和黨

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