孩子跨性別可不通報家長 新州學區挨告

新州教育廳並未要求學校行政人員必須將孩子的性別認同通報家長。一名新州居民因此向聯邦區域法院提告，指控新州教育廳與學區違反美國憲法第14修正案保障的教養權。(美聯社)

三名兒女都就讀櫻桃山(Cherry Hill)高中的新澤西州居民蕭特(Frederick K. Short Jr.)日前向聯邦區域法院提告，指控新州教育 廳與學區 有關跨性別學生對設施或安排提出要求時的通報機制，違反美國憲法第14修正案保障的教養權。

蕭特主張，憲法第14修正案保障家長有權決定如何教養兒女，為孩子心理健康福祉做決定。

任職紡織業的蕭特18日接受新州媒體訪問時說，將心比心，如果有家長的孩子過著雙面人的生活，會為該家長感到惋惜。他說：「我會對學校生氣，如果學校企圖隱瞞。」

新州教育廳規定當中，並未要求學校行政人員必須將孩子的性別認同(gender identification)通報家長。蕭特在訴狀中說，教育廳的政策為學生提供保密，促成孩子過著雙面人的生活，對青少年來說並不符合心理健康。

新州教育廳也規定，對於跨性別學生使用不同名字，學校應該分開保存檔案，僅在法律規定情況下通報家長，或者發生與霸凌有關的事件時，才需要通報家長。

蕭特要求法院停止櫻桃山學區及新澤西州全州的跨性別學生相關現行通報規定。

新州檢察長辦公室拒絕為蕭特訴訟發表評論。新州教育廳也不願表示意見，櫻桃山學區(Cherry Hill School District)主管則未回覆要求採訪的簡訊。

蕭特律師史塔沃拉(Thomas Stavola Jr)指出，威斯康辛州奇特莫雷恩學區(Kettle Moraine School District)也有類似訴訟，法官裁定學校同意未成年學生更改性別卻未取得家長同意，明顯侵犯家長教養權。馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)訴訟則被法院駁回。