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新州職校競爭激烈 逾3.4萬人申請

編譯俞仲慈／綜合報導
今年秋天，新澤西州逾3萬4000人選擇進入職技高中就讀，由於申請人數遠超招生名額，競爭激烈。(美聯社)
今年秋天，新澤西州逾3萬4000人選擇進入職技高中就讀，由於申請人數遠超招生名額，競爭激烈。(美聯社)

據統計，20年來新澤西州職業技術高中入學人數大幅增長23%，由於申請入學人數眾多，競爭激烈，州政府編列更多預算挹注技職教育，培養更多年輕世代擁有一技之長。

NJ.com報導，今年秋天，新州逾3萬4000人選擇進入職技高中就讀，由於申請人數遠超招生名額，競爭激烈。

新澤西職技學校理事會(New Jersey Council of County Vocational-Technical Schools)統計，自2018年以來，透過產學合作以及州政府預算資助，全州職技高中招生人數顯著增加。

理事會執行董事伯克(Jackie Burke)表示：「由於職技學校被迫拒絕許多有意入學的學生，州政府為擴大招生規模，讓更多學生入學，願意對技職學校挹注更多經費。」

據了解，2018年新州政府同意撥款2億7500萬元，作為擴充職技機構和職技學校的經費，一旦計畫全部完成，可多招收4500名學生。

格洛斯特郡理工高中(Gloucester County Institute of Technology)上個月啟用一棟新教學大樓，招收第一批約30名學生，格洛斯特郡學區負責人迪肯(Mike Dicken)表示：「職業學校的功能需要不斷發揮，才能符合社區持續變化的就業需求。」

而且學生被錄取後，職技學校將配合學生的職業選項，安排專業課程，包括工程、建築、通訊、表演和商業技能等，伯克表示：「學生之所以選擇就讀職技學校，因為他們知道自己的就業重點，而且我們提供數百種職業選項，學生不但可以拿到文憑，還可以透過職業教育培養一技之長。」

不過推廣技職教育仍面臨挑戰，伯克直言：「對於職技學校提供的課程以及學生的職業選項，外界仍有諸多過時的刻板印象。」

教育 新澤西州 就業

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