新州議會選舉白熱化 兩黨近3個月募得3700萬創新高

新澤西州議會選舉即將舉行，近三個月來兩黨參選人募得3700萬元政治獻金，創下2007年以來最高紀錄。圖為州議會大廈圓頂。(美聯社)

根據N.J.Com報導，新澤西州議會選舉即將在下個月舉行，近三個月以來，兩黨候選人募得3700萬元政治獻金，創下2007年以來最高紀錄，凸顯本屆州議會選情白熱化的程度。

根據新州 選舉執法委員會(ELEC)報告，從6月24日至10月6日，州參眾議員候選人已經募款超過3700萬元，比2021年多出近600萬元。同時「六大」籌款委員會，包括各黨州委員會以及在州參眾議會代表共和黨 和民主黨 的四個委員會也宣稱，自今年元旦到9月底前，籌款金額累計達910萬元。

據了解，11月7日舉行的新州州議會選舉，將分別選出40席參議員和80席眾議員，目前民主黨以25席比15席的優勢控制州參議會，州眾議會也有46比34的優勢，但面對即將來到的州議會選舉，民主黨不敢掉以輕心，以免重蹈兩年前共和黨增加7席的覆轍。

由於民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)4月間簽署新法，18年來首次調高非州長選舉的政治捐款額度，加上兩黨競爭激烈，本屆州議會選舉各黨候選人投入的競選經費高達1880萬元，比2019年增加650萬元。

ELEC執行董事布林德(Jeff Brindle)表示：「共和黨人在過去兩屆州議會選舉，席位有所增加，因此全力追求更多席位，同時民主黨也想努力維持2002年以來掌握的多數席次。」

ELEC指出，在選情最激烈的八個選區，已投入超過1200萬元(占候選人競選總經費65%)的競選經費，例如孟莫斯郡(Monmouth County)第11選區，因為候選人政治立場對立，投入的競選經費已達550萬元，名列新州州議會歷年十大選舉經費之冠。

同時最新統計數據顯示，民主黨候選人募款金額累計超過2780萬元，但共和黨候選人籌款金額僅略多於970萬元，彼此相差三倍；而且不單候選人個人，民主黨委員會籌款超過610萬元，但共和黨委員會至今籌款不到300萬元。