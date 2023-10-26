新州議會選舉白熱化 兩黨近3個月募得3700萬創新高
根據N.J.Com報導，新澤西州議會選舉即將在下個月舉行，近三個月以來，兩黨候選人募得3700萬元政治獻金，創下2007年以來最高紀錄，凸顯本屆州議會選情白熱化的程度。
根據新州選舉執法委員會(ELEC)報告，從6月24日至10月6日，州參眾議員候選人已經募款超過3700萬元，比2021年多出近600萬元。同時「六大」籌款委員會，包括各黨州委員會以及在州參眾議會代表共和黨和民主黨的四個委員會也宣稱，自今年元旦到9月底前，籌款金額累計達910萬元。
據了解，11月7日舉行的新州州議會選舉，將分別選出40席參議員和80席眾議員，目前民主黨以25席比15席的優勢控制州參議會，州眾議會也有46比34的優勢，但面對即將來到的州議會選舉，民主黨不敢掉以輕心，以免重蹈兩年前共和黨增加7席的覆轍。
由於民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)4月間簽署新法，18年來首次調高非州長選舉的政治捐款額度，加上兩黨競爭激烈，本屆州議會選舉各黨候選人投入的競選經費高達1880萬元，比2019年增加650萬元。
ELEC執行董事布林德(Jeff Brindle)表示：「共和黨人在過去兩屆州議會選舉，席位有所增加，因此全力追求更多席位，同時民主黨也想努力維持2002年以來掌握的多數席次。」
ELEC指出，在選情最激烈的八個選區，已投入超過1200萬元(占候選人競選總經費65%)的競選經費，例如孟莫斯郡(Monmouth County)第11選區，因為候選人政治立場對立，投入的競選經費已達550萬元，名列新州州議會歷年十大選舉經費之冠。
同時最新統計數據顯示，民主黨候選人募款金額累計超過2780萬元，但共和黨候選人籌款金額僅略多於970萬元，彼此相差三倍；而且不單候選人個人，民主黨委員會籌款超過610萬元，但共和黨委員會至今籌款不到300萬元。
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