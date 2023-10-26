新州1學區只准課後萬聖節活動 引發部分家長不滿

新州艾薩克斯郡(Essex)南橘楓木學區 (South Orange-Maplewood)因為出於對公平、經濟困難以及宗教和文化偏好的擔憂，決定在放學後才舉行萬聖節 慶祝活動；但此舉卻引來部分家長的不滿。

學區總監泰勒(Ronald Taylor)在10月初給各個家庭的一封信中表示，艾薩克斯郡一直在努力解決三個難題：「推廣學校贊助的萬聖節活動，是否會給學生和家庭造成間接和無意的經濟困難？學校主辦的萬聖節活動，是否在文化或宗教上侵犯了我們一些學生和家庭的尊嚴？」

泰勒補充指出，如果侵犯到了，學區又該如何做出改變，來解決「公平」這個問題呢？

南橘楓木學區副總監吉爾伯特(Kevin Gilbert)指出，校長們敦促學區需在學校間制定一致的政策；他針對是否願意改辦秋季慶典詢問過小學校長們的看法，他們皆表示同意，儘管有些人表示需要更多的規劃時間，會在2024年採改辦。

塞思博伊登小學(Seth Boyden Elementary)校長格蘭德(Shannon Glander)對廣泛實施這項政策表示歡迎；塞思博伊登小學在2015年就曾因取消萬聖節慶祝活動，而登上全國頭條新聞。

格蘭德表示：「今年，我終於覺得我們在對待兒童，和為兒童打造一個有歸屬感學校方面，我們終於是屬於同一個學區了。」

而全國範圍內，在過去六年中，包括波士頓、西雅圖和費城 及其周邊地區，也有學校因出於包容性因素，限制了萬聖節慶祝活動。

但女兒就讀於南山小學(South Mountain Elementary School)的莫琳．勒皮安 (Maureen LePiane)表示，對這項政策「非常失望」，說學區應該要考慮其他替代方案而非是直接禁止。