CDC官員訪費城 籲接種最新的新冠疫苗

聯邦疾病防治中心主任曼迪‧柯恩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任曼迪‧柯恩(Mandy Cohen)日前至費城宣導及早接種疫苗 的重要性，呼籲民眾在秋冬感冒季節來臨之前，盡快接種最新的新冠肺炎 疫苗。

由於有居民稱限於運輸和保險問題，難以獲得疫苗，而疫苗已正式推出數周。但柯恩表示，目前這些問題大部分已經得到解決。

柯恩在走訪一間連鎖藥局華格林時表示，已有約1200萬人接種最新的新冠肺炎疫苗。希望特別是65歲以上的人可盡快接種。秋冬季節將迎接感恩節和聖誕節，室內聚集情況也會變多，透過接種疫苗可以降低染疫。

她指出，老年人或罹患慢性疾病或重病的人都應盡快接種疫苗，新的疫苗已經根據目前傳播的最新病毒株進行了調整，來提供最適切的預防。

柯恩表示，之前有出現新疫苗有些延遲狀況，讓不少民眾需等待更久時間才能接種，是由於今年不是由政府購買和分發疫苗，而是由私營部門負責，因此出現一些狀況，但現在問題已經解決，目前疫苗的供應也相當充足，在連鎖藥局Walgreens和CVS都可預約接種。

去年由於呼吸道融合病毒(RSV)再加上流感 和新冠的三重病毒結合，導致呼吸系統疾病的住院率上升，尤其是在兒童醫院，RSV對幼兒和老年人尤其嚴重。柯恩因此建議，除了新冠肺炎疫苗之外，也要記得施打流感和呼吸道融合病毒疫苗。

今年，孕婦和嬰兒首次可以接種新的呼吸道融合病毒疫苗，柯恩呼籲父母和老年人盡快向醫生諮詢關於接種疫苗的相關事宜。