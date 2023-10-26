防洪工程徵收 新州熱門「閘道餐廳」10/22歇業

新澤西州格洛斯特郡知名的閘道餐廳，因配合防洪工程必須拆除而歇業，業者目前尚未找到合適的餐廳新址。(取材自谷歌地圖)

四年前，新澤西州 運輸廳官員告知法蘭格斯(Dimitrios Frangos)，政府的防洪工程可能徵收並拆除他家族在格洛斯特郡(Gloucester County)世代經營的熱門閘道餐廳(Gateway Diner)。

上周法蘭格斯得知這項計畫將進行後表示，座落格洛斯特郡韋斯特維爾(Westville)的閘道餐廳在10月22日永久歇業。

法蘭格斯家族1989年開始經營這間餐廳，人稱吉米(Jimmy)的法蘭格斯說：「我知道這天遲早會來，我們知道這項計畫將付諸實行，只是當時不知道會是何時。」

運輸廳表示，這項4780萬元的公路計畫涉及拓寬河道，墊高附近路面，改善排水系統，藉此避免氾濫。

法蘭格斯表示，閘道餐廳位於47號公路的橋下，政府徵用該地施工，完工後，餐廳原址不會留下任何東西，但拒絕透露當局的土地徵收價格。

當局給予法蘭格斯家族遷移餐廳的選擇權，但法蘭格斯認為目前找不到合適的餐廳新址。

運輸廳發言人夏皮羅(Steve Schapiro)表示，這項計畫徵收47號公路旁的兩間餐廳，「業主若選擇搬遷，就會獲得搬遷補助，但也有業主選擇歇業而非遷址」。

業主可在收到協商付後的30天內，繼續住在原址，相關付款作業訂今年底完成。

夏皮羅表示，「徵收的餐廳將拆除以建造排水系統與公共事業基礎建設」，相關工程將會在年底前啟動。