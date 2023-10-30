張溫帙大漆瓷板畫展在QCC美術館開幕　協和門窗等機構提供大力支持

QCC美術館館長Faustino Quintanilla、藝術家張溫帙、協和門窗創辦人陳秋貴在張溫帙雕塑園合影。

2023年10月12日，「張溫帙大漆瓷板畫新作展」在紐約市立大學QCC美術館 隆重開幕，展出張溫帙教授在疫情期間創作的一批最新力作，受到了師生的熱烈歡迎。出席開幕式嘉賓包括皇后社區學院院長Christine Mangino博士、QCC美術館館長Faustino Quintanilla先生、巴黎第一大學Frédéric Jimeno教授、協和門窗集團董事長陳秋貴的代表張少庭、中美文化藝術促進會會長王碚、紐約州眾議員金兌錫的代表羅嫚、皇后畫院院長劉比華、北美亞裔共創會主席黃晟等眾多嘉賓。

張溫帙教授本次展覽包括了兩個系列的作品，「縫合」系列作品，採用了中國千年傳統非物質文化遺產的「焗瓷」工藝技法，將燒製時斷裂的殘片用金屬「縫合」起來，暨縫合了分裂，也縫合了現實和未來。同時，張溫帙教授利用陶瓷在燒製後的「縮釉」缺點，用大漆髹填後以金箔裝飾，將「缺點」變成一種新的藝術圖式。

在「縫合」的基礎上，張溫帙教授繼續創作出「花兒灘」系列作品，將人們對生活美好的願望和追求，濃縮為色彩斑爛與光華流麗的花兒。這批大漆瓷板畫作品，其藝術效果，集琉璃的光華、古玉的溫潤、景泰藍的斑爛、法瑯彩的奢華、高白瓷的靜謐於一身，以瓷板作為媒介，結合金屬「焗瓷」、大漆「金繕」等非物質文化遺產方式，創作出最新最美的具有強烈個人藝術風格的作品。

本次展覽是為了慶祝張溫帙雕塑 園成立八周年而舉辦，同時，張溫帙教授特地為雕塑園捐贈了兩件雕塑新作，為雕塑園增添新的活力。本次展覽以及張溫帙雕塑園的建立，得到了眾多多機構及個人的大力支持。包括中美文化藝術促進會會長王碚，協和門窗的創辦人陳秋貴等。

協和門窗創辦人陳秋貴是張溫帙雕塑園的推薦人之一，陳秋貴先生在接受採訪時回憶說，2014年皇后社區學院決定在美術館外面建立雕塑園的時候，許多機構都推薦了藝術家，他自己也推薦了幾名優秀的藝術家，最後是他推薦張溫帙教授在眾多藝術家中脫穎而出，成為美術館永久雕塑園的藝術家。所以，2015年，張溫帙雕塑園隆重開幕，讓皇后社區學院擁有了一座具有當代藝術氣息，融合中西文化的公共雕塑園，成了校園中最美麗的風景。

陳秋貴指出，他在忙碌的企業工作同時，也非常喜歡藝術，因為藝術作品可以為自己和眾人帶來寧靜與美的享受，所以他自己也成立了協和基金會及協和山莊。協和山莊的官網介紹，自1990年創辦協和門窗有限公司（Crystal Window &Door System, LTD）以來，創辦人陳秋貴（Thomas Chen）致力於推廣藝術文化，提升公司同仁的教育和休閑品質，積極參與社會慈善活動以回饋社會，並重視實踐目標的能力。2010年正式成立的Crystal Park藝術公園（協和山莊），佔地近200英畝，是由眾多公司同仁共同親手建設，目前已開發多條自然步道，設有休憩和烤肉設施，正陸續規劃興建農場、馬場、藝術家工作室、陶瓷工作室及藝術收藏館。Crystal Park計劃逐步邀請各國藝術家進駐公園創作戶外雕塑作品。在收藏藝術品和支持藝術創作之餘，也期許結合藝術家以門窗為創作主題，在公園內展示相關的藝術作品，提供參觀者以不同的角度欣賞和思考平日常見門窗物件的價值。