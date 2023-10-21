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未依承諾助就業 新州學院同意免學貸

記者張聲肇／綜合報導
索勒斯學院學生上課情形。(取自Sollers College官方臉書)
索勒斯學院學生上課情形。(取自Sollers College官方臉書)

新澤西州索勒斯學院(Sollers College)遭畢業學生向州政府投訴，完成建教合作課程卻找不到工作；州政府調查屬實，提出告訴，學校同意免除340萬元學貸，並繳付120萬元罰金，和州政府和解。

索勒斯學院招生時，向學生保證，繳交1萬至1萬5000元學費，完成四到六周資訊科技建教合作課程，很容易就能找到工作。但學生向州政府投訴，結業後，根本不是這麼回事。

州檢察長辦公室2020開始調查此事，發現學生所言不虛，於是提告學校。檢察長普拉特金說，「新澤西州不容學校為營利欺騙學生。」

索勒斯學院以｢收入分享協議｣的名義，要求學生將就業後的收入當作學費，先繳費，以後就不用「還」學貸。很多學生因而舉債，就讀建教合作班。普拉特金說，這種「非法」的斂財手段，不但無法幫學生達成職涯目標，還讓他們債台高築，非繩之以法不可。

州政府調查發現，索勒斯學院校長帕迪(Siba Padhi)違反了「西澤西消費者詐欺法」、「一般廣告法規」、以及聯邦的「借貸事實法」和「聯邦貿易委員會借貸契約人法規。」

州政府指出，索勒斯騙學生說，90%學生結業三個月內，就能找到資訊科技業工作；對學校和業界的合作內容，做不實陳述，也未向學生說明償還欠款的罰則。

索勒斯學院同意免除400名學生的學貸，其中60人是新澤西居民。欠學貸的學生不必提出申請，訴訟列出的「學費」債務自動勾銷。此外，索勒斯學院今後不准再出具「收入分享協議」要學生簽署同意，也不准再向結業生索債，請第三方(討債公司)索債的行為，也必須在10天內停止。

新澤西州 學貸 就業

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