涉用武過當 新州翠登警局遭查

正在處理一場騷動事件的翠登市警局員警。(路透)

新澤西州 翠登市警局，因員警多次遭民眾具體投訴使用武力過當、違法攔停與非法搜索等嚴重情事，遭到聯邦司法單位調查。

司法部 華府地區民權處律師克拉克(Kristen Clarke)本周透過線上記者會，會同新澤西州聯邦檢察官塞林格(Philip Sellinger)宣布，聯邦當局經常利用關於警方互動的媒體報導、法院文件、警用隨身側錄器和數據資料，進行「模式或慣例」(pattern-or-practice)調查。

克拉克與塞林格表示，檢方發現許多員警對交通違規的輕罪嫌疑人，精神病患者、攝錄警方盤查行動的旁觀者採取過當武力，塑造不必要的緊張對峙。檢方還發現，警方經常在未持搜索票的違憲情況下，攔查行人或在車內乘客，此次調查並非針對單一事件或刑事案件，也不是針對特定員警。

塞林格自述9月時出席教會一場活動，遇到「一位熱心市民對於翠登警察的作為表示關切」，還聽到許多人「缺乏正當理由」遭警方攔查、搜索的經驗，導致不信任警察，甚至萌生恐懼感。

翠登警察局長威爾森(Steve Wilson)與市長古西奧拉(Reed Gusciora)並表示將全力配合調查。

翠登警察工會也表示支持，並強調警方打擊暴力犯罪 不遺餘力，過去幾個月中來查獲214把槍，並在過去30天處理41宗槍擊案，過去兩年的凶殺案比率下降。

州與地方警察工會發布聯合聲明中表示，「理解並尊重司法部調查宗旨，但也希望此次調查揭示警方迫切需要額外資源與支持。我們必須共同努力，確保社區及盡忠職守公務員的安全與福祉。」

古西奧拉則發表聲明支持警方，稱「我的政府深諳警察每天面臨的困難和危險。我們感謝並支持市、郡和州層級的絕大多數警官，他們每天都在做正確的事情，確保翠登市民的安全」。