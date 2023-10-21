自閉男獄中病死 家屬告 監獄疏忽

一名57歲自閉症男子被關進匹茲堡阿雷根尼郡立監獄(圖，美聯社)才11天，就因為腳傷造成感染死亡，家屬日前向聯邦法院提告，指控獄方疏忽和歧視。

57歲自閉症男子塔洛塔(Anthony Talotta)被關進匹茲堡監獄 才11天，就因為腳傷造成感染死亡，家屬日前向聯邦法院提告，指控獄方疏忽和歧視 。塔洛塔因和療養院 人員打架，被關進監牢。

訴狀指出，阿雷根尼郡立監獄(Allegheny County Jail)醫師和醫護人員的照護「不及格」，而獄方未將有心理疾病或發展障礙的受刑人關在醫療牢房，從體制上就讓這類受刑人難以獲得適當照護，違反「殘障法」。

訴狀說，2020年3月到2022年9月間，該監獄至少有17人因醫療不足而死亡，其中多數為心理疾病或宿疾患者。

被告包括負責監獄醫療服務的阿雷根尼健康網絡(Allegheny Health Network)、郡醫官史岱舒爾特(Donald W. Stechschulte)、死者的主治醫生伯納雷斯(Wilson Bernales)。當初審核、聘用伯納雷斯的人力仲介公司也在被告之列。

伯納雷斯的行醫執照在八個州被吊銷或中止。塔洛塔家人指控人力公司怠忽職守，也控訴獄方拒絕或延遲提供醫療照護、疏於監督與訓練、歧視受刑人、造成冤死。

目前居住在內華達州的伯納雷斯說，他從沒有過醫療疏失問題，某些州的執照問題只是「行政」問題。原告律師反駁說，某州執照單位分明說他「無法證明自己能夠安全、稱職、幹練地行醫。」

塔洛塔的表弟拉格若特瑞亞(Jeff Lagrotteria)說，多年來，塔洛塔在自閉症療養院都沒問題，沒想到入獄才幾天，就因為醫療太差勁而丟了性命。

塔洛塔因腳傷嚴重，兩度送醫，但醫院給他的拄杖被獄卒沒收；醫院開具抗生素處方，獄方也不給藥。