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世報、美國味全繪畫賽 11/8報名截止

新澤西訊
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，11月8日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，11月8日截稿。(主辦方提供)

世界日報和美國味全公司(Wei-Chuan USA)合辦的一年一度兒童繪畫比賽，邀請所有家庭、學齡兒童、青少年參加，透過繪畫展現孩子對於家庭的特別情感。

本屆主題為「我家的神奇廚房」(My Magical Kitchen at Home)；比賽分為五個年齡組：6-7歲組、8-9歲組、10-11歲組、12-13歲組、14-16歲組，參賽者可利用線上投稿系統，詳情可閱官網：weichuan.wjwebsite.com。

如選擇實體投稿，可在作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，並於2023年11月8日前寄到紐約世界日報活動組，地址：141-07 20th Ave., Floor 2, Whitestone, NY 11357。

如果需要退回畫作，請自行提供郵票和回郵信封。主辦方除了提供優勝獎金和獎狀以外，還將頒發精美獎牌一座給每個組別的前三名，幼童組和高童組的前三名將獲得200元、150元和100元的獎金，佳作獎金為60元。

今年還新增「人氣獎」投票，凡投稿並通過初選者將自動入圍人氣獎選拔，不分年齡。入圍人氣獎選拔作品預計11月15日開始投票，投票可至World Journal美國味全兒童繪畫比賽臉書(Facebook)粉絲專頁欣賞入圍作品。

投稿截止日期是11月8日(周三)，評選結果和獲獎作品將於今年12月在世界日報和活動官網公布。更多詳情可參閱活動網站weichuan.wjwebsite.com，或撥打電話(718)746-8889分機213或214。

投票 入圍 世界日報

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