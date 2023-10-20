我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

州長墨菲：新澤西州設AI專門小組 公務員免費受訓

記者顏伶如／綜合報導
新州政府將成立「人工智慧專門小組」，檢視AI技術不斷演進之際可能帶來的各種利弊得失。(美聯社)
新州政府將成立「人工智慧專門小組」，檢視AI技術不斷演進之際可能帶來的各種利弊得失。(美聯社)

人工智慧(AI)扮演角色越來越多，民主黨籍新澤西州長墨菲(Phil Murphy)日前宣布，州政府正採取步驟，為迎接人工智慧時代的來臨預做準備。

墨菲簽署行政命令成立「人工智慧專門小組」(Artificial Intelligence Task Force)，檢視AI技術不斷演進之際，可能帶來的各種利弊得失，同時研議新州可以如何以負責任的態度運用人工智慧科技。

墨菲同時宣布，州政府未來數月內將為公務員提供免費訓練計畫，以便了解並使用人工智慧技術。他在聲明中說，新澤西州是商業活動、企業與研究發展的重要樞紐，長期以來在新科技的創造與研發當中領先全國。州政府員工訓練計畫將由新州創新辦公室(Office of Innovation)負責督導，合作對象則是東北大學(Northeastern University)勃恩斯社會變革中心(Burnes Center for Social Change)的InnovateUS公務員訓練計畫。

他說，人工智慧發展日新月異，新澤西希望妥善利用各種新科技，了解如何利用新科技增進新州福祉、鼓勵創新與經濟成長、推動社會與經濟平等。

聲明中表示，小組不但將致力於認識人工智慧的好處，還將分析人工智慧的成長趨勢與潛在威脅。

他說：「持續培養適合創新的環境，同時兼顧保護自主性與民權，對於新澤西州來說非常重要，我有信心人工智慧專門小組將完成這些重要使命。」

州長辦公室表示，專門小組的目標在於探索人工智慧對社會可能帶來哪些影響，建議州政府如何在符合道德規範前提下運用AI，確保新州AI使用公平，所有居民都能參與。

墨菲在行政命令當中，指示州政府各部門與相關機構研究如何運用人工智慧增進經濟、創造就業、提升大學研究。

人工智慧 新澤西州 新州

上一則

化喪子痛為大愛 李秋波致力亞裔童福利獲金燈籠獎

下一則

馬州體育博彩成癮 年輕族群大增

延伸閱讀

新澤西州首位訪台州長 蔡英文明接見墨菲

新澤西州首位訪台州長 蔡英文明接見墨菲
墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯

墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯
墨菲前幕僚長赫米 轉任醫院高管

墨菲前幕僚長赫米 轉任醫院高管
新州房產稅退款 已匯入納稅人帳戶

新州房產稅退款 已匯入納稅人帳戶

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元