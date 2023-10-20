州長墨菲：新澤西州設AI專門小組 公務員免費受訓

新州政府將成立「人工智慧專門小組」，檢視AI技術不斷演進之際可能帶來的各種利弊得失。(美聯社)

人工智慧 (AI)扮演角色越來越多，民主黨籍新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)日前宣布，州政府正採取步驟，為迎接人工智慧時代的來臨預做準備。

墨菲簽署行政命令成立「人工智慧專門小組」(Artificial Intelligence Task Force)，檢視AI技術不斷演進之際，可能帶來的各種利弊得失，同時研議新州 可以如何以負責任的態度運用人工智慧科技。

墨菲同時宣布，州政府未來數月內將為公務員提供免費訓練計畫，以便了解並使用人工智慧技術。他在聲明中說，新澤西州是商業活動、企業與研究發展的重要樞紐，長期以來在新科技的創造與研發當中領先全國。州政府員工訓練計畫將由新州創新辦公室(Office of Innovation)負責督導，合作對象則是東北大學(Northeastern University)勃恩斯社會變革中心(Burnes Center for Social Change)的InnovateUS公務員訓練計畫。

他說，人工智慧發展日新月異，新澤西希望妥善利用各種新科技，了解如何利用新科技增進新州福祉、鼓勵創新與經濟成長、推動社會與經濟平等。

聲明中表示，小組不但將致力於認識人工智慧的好處，還將分析人工智慧的成長趨勢與潛在威脅。

他說：「持續培養適合創新的環境，同時兼顧保護自主性與民權，對於新澤西州來說非常重要，我有信心人工智慧專門小組將完成這些重要使命。」

州長辦公室表示，專門小組的目標在於探索人工智慧對社會可能帶來哪些影響，建議州政府如何在符合道德規範前提下運用AI，確保新州AI使用公平，所有居民都能參與。

墨菲在行政命令當中，指示州政府各部門與相關機構研究如何運用人工智慧增進經濟、創造就業、提升大學研究。