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州長：賓州氫能中心預計創造2萬工作 為巴士提供動力

編譯尤寶琪／綜合報導
賓州州長夏皮羅日前表示，拜登總統上周宣布成立的氫能中心，將創造2萬個就業機會。圖為SEPTA的最新氫能源公車。(SEPTA官網)
賓州州長夏皮羅日前表示，拜登總統上周宣布成立的氫能中心，將創造2萬個就業機會。圖為SEPTA的最新氫能源公車。(SEPTA官網)

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)17日表示，拜登總統上周宣布成立的氫能中心，將創造2萬個就業機會，為1400輛賓州東南地區交通局(SEPTA)公車和300輛費城垃圾車提供動力。

夏皮羅指出，位於德拉瓦郡(Delaware County)，目前已生產航空燃油為主的門羅煉油廠(Monroe Energy)，已承諾要「轉型乾淨氫能源永續燃料生產」。

該公司部分員工將透過工會與當地大專院校合作接受訓練，其中包括位於費城郊區的切尼大學(Cheyney University)；切尼大學是美國歷史最悠久的非裔大學。

拜登13日在費城宣布，能源部(U.S. Department of Energy)將斥資70億元，在全國建立七個氫能設施(hydrogen hub)，其中兩個將設在賓州這個2024年總統大選的關鍵戰場。

大西洋中部氫能中心(Mid-Atlantic Clean Hydrogen Hub，MACH2)將以費城為中心，供應包括德拉瓦、南澤西部分地區和賓州東南部地區；賓州西部部分地區則將屬於阿巴拉契氫能中心(Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub，ARCH2)，其中還包括西維吉尼亞和俄亥俄州。

MACH2將從能源部獲得7億5000萬元資金，主要將用於建造或利用現有的石油基礎設施和管道，開發利用再生能源和核電設施來生產氫氣。氫氣的取得是透過將水電解成氫氣和氧氣，因此必須先打造電解設施。

夏皮羅說：「我的競爭心很強。所以，當我們有機會拿下不只是一個，而是兩個氫能設施時，我們必定全力以赴。我們是全國唯一拿下兩個氫能設施的州。」

該計畫要將為地區勞力發展委員會(Workforce Development Boards)提供1400萬元聯邦資金，該委員會將作為大學培訓和學徒前期訓練的合作夥伴。能源部預計該中心將創造2萬800個直接就業機會；其中，有1萬4400個機會，會是耗時十年以上的設施建造和改造建築相關工作；另外還會創造出6400個固定正職。

賓州 費城 能源部

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