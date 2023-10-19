墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯

新澤西州州長墨菲。(美聯社)

根據地方媒體NJ Advance Media獲得的消息，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前向高級官員、政府機構發送備忘錄，要求確保新州 政府遵守聯邦對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)的制裁，包括哈瑪斯的所有附屬機構、組織。

新州是全美猶太人、以色列 人、巴勒斯坦人口最多的地區之一。

在備忘錄中，墨菲表示哈瑪斯攻擊以色列平民的畫面令他反感。至少兩名新州居民在攻擊中喪生，並且仍有多人失蹤，許多新州居民被困在以色列當地，試圖返家。

墨菲的備忘錄表示：「在這個黑暗的時刻，我們與以色列的人民同在，我們有道德與法律上的義務，確保新澤西州絕不會協助發起可怕攻擊的那一方。」

墨菲指出，美國已將哈瑪斯視為外國恐怖組織，與該組織相關的人員與實體將被列入聯邦的「特別指定國民與封鎖人員」(Specially Designated Nationals and Blocked Persons)名單，墨菲表示這代表新州政府部門與機構必須遵守聯邦對這些人員與團體的制裁。

包括凍結或封鎖哈瑪斯與其相關人員可能在美國政府擁有的資產，並禁止美國政府向這些組織提供資金、商品或服務，也禁止美國政府接收這些組織的資金、商品與服務。

墨菲呼籲所有新州政府部門機構在10月27日前審視程序，以確保遵守相關禁令。

墨菲政府消息指出，雖然目前尚待確認，但該州政府不太可能與哈瑪斯或其相關組織或人員有關聯，備忘錄的目的是確保這一點。

新州當局表示，在襲擊和出現暴力事件傳言後，該州仍處於警戒狀態，並在禮拜場所、日托中心等其他敏感地區巡邏。但當局強調，目前沒有針對新州的「具體威脅」。