我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州州長墨菲。(美聯社)
新澤西州州長墨菲。(美聯社)

根據地方媒體NJ Advance Media獲得的消息，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前向高級官員、政府機構發送備忘錄，要求確保新州政府遵守聯邦對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)的制裁，包括哈瑪斯的所有附屬機構、組織。

新州是全美猶太人、以色列人、巴勒斯坦人口最多的地區之一。

在備忘錄中，墨菲表示哈瑪斯攻擊以色列平民的畫面令他反感。至少兩名新州居民在攻擊中喪生，並且仍有多人失蹤，許多新州居民被困在以色列當地，試圖返家。

墨菲的備忘錄表示：「在這個黑暗的時刻，我們與以色列的人民同在，我們有道德與法律上的義務，確保新澤西州絕不會協助發起可怕攻擊的那一方。」

墨菲指出，美國已將哈瑪斯視為外國恐怖組織，與該組織相關的人員與實體將被列入聯邦的「特別指定國民與封鎖人員」(Specially Designated Nationals and Blocked Persons)名單，墨菲表示這代表新州政府部門與機構必須遵守聯邦對這些人員與團體的制裁。

包括凍結或封鎖哈瑪斯與其相關人員可能在美國政府擁有的資產，並禁止美國政府向這些組織提供資金、商品或服務，也禁止美國政府接收這些組織的資金、商品與服務。

墨菲呼籲所有新州政府部門機構在10月27日前審視程序，以確保遵守相關禁令。

墨菲政府消息指出，雖然目前尚待確認，但該州政府不太可能與哈瑪斯或其相關組織或人員有關聯，備忘錄的目的是確保這一點。

新州當局表示，在襲擊和出現暴力事件傳言後，該州仍處於警戒狀態，並在禮拜場所、日托中心等其他敏感地區巡邏。但當局強調，目前沒有針對新州的「具體威脅」。

新州 哈瑪斯 以色列

上一則

攔截危車遭撞 馬州蒙郡警雙腿癱瘓

延伸閱讀

加薩醫院遇襲 美情資：疑恐怖團體射火箭失敗 非以所為

加薩醫院遇襲 美情資：疑恐怖團體射火箭失敗 非以所為
與哈瑪斯共抗以色列 真主黨擬發動「大型戰爭」

與哈瑪斯共抗以色列 真主黨擬發動「大型戰爭」
拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻

拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻
拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩

拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」