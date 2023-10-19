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澤西市危險路段遲未改善 再釀3死

編譯黃祖綺／綜合報導
澤西市帕特森普蘭克路日前發生一起車禍，造成三人死亡。該路段多年來一直被視為危險路段，至今仍未改善。(取材自視頻截圖)
澤西市帕特森普蘭克路日前發生一起車禍，造成三人死亡。該路段多年來一直被視為危險路段，至今仍未改善。(取材自視頻截圖)

澤西市近期再度發生嚴重車禍意外事故，奪去三條年輕的寶貴生命，而發生事故的這個路段已發生過多起致命意外，由於至今仍未見狀況改善，讓交通安全倡導者感到憤怒。

帕特森普蘭克路(Paterson Plank Road)在國會街(Congress Street)以南路段，在過去七年來，已經造成八人在事故中喪生，政府為此特別展開1200萬元預算的安全升級計畫。然而，最重要的安全設施之一，南北行車道之間的分隔島，卻需要花四到五年的時間才能完成，原因是需要工程研究和種種批准流程。

澤西市安全街道倡導者的德弗里斯(Colin DeVries)表示，一條限速每小時25哩的道路，不應該發生如此可怕的致命車禍。相關的安全改進至今仍未完成，現在失去了三條生命，政府應該察覺到這項改善的急迫程度，否則將會失去更多寶貴生命。

這筆1200萬元的安全計畫補助計畫，已在澤西市高地(Jersey City Heights)/聯合市(Union City)邊界到霍布肯(Hoboken)西南部的這條道路上建置了停車振動帶 (Rumble strip)及高摩擦表面，並新增速限標誌和減速慢行標誌。

哈德遜郡完善街道(Hudson County Complete Streets)的倡導者艾曼紐摩根(Emmanuelle Morgen)表示，帕特森普蘭克路多年來一直被認為是危險路段，事故數量多達數百起，過去兩年中郡政府的安全改進措施明顯不足，使用過時的工程方式，必須積極落實可防止超速的設計。

車禍造成一輛寶馬(BMW)多功能車(SUV)後座的一男一女乘客喪生，後座第三名乘客，是一名19歲的女子，目前在澤西市醫療中心狀態危急。23歲的男性駕駛以及前座23歲的女性乘客，傷勢未危及生命。

警方未說明是否酒精或超速，正在進行調查中。今年至目前為止，哈德遜郡發生的道路事故已導致22人喪生，比去年多了五人。

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