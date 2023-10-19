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費城警員干預偷車遭槍殺 3嫌均落網

記者張聲肇／綜合報導
50歲的費城警員門德茲日前在費城機場的停車場遭槍殺。(美聯社)
50歲的費城警員門德茲日前在費城機場的停車場遭槍殺。(美聯社)

費城機場停車場日前發生一名警察遭槍殺，事發後警方連日來追緝嫌犯，其中一名嫌犯16日被捕後，警方18日宣布，另外兩名在逃嫌犯也已落網。

警方說，門德茲(Richard Mendez)和奧提茲(Raul Ortiz)兩名資深警員12日晚間11時正要值班時，聽到有幾個人打破一輛汽車窗，想偷車離去，兩人前去干預，雙方衝突和槍戰。結果，50歲的門德茲身中四槍，送醫後，在醫院死亡；手臂中彈的奧提茲經治療後，於14日出院。

嫌犯在與警員駁火後，被人發現駕駛先前偷來的多功能車(SUV)，把中彈受重傷的18歲同夥杜然(Jesus Herman Madera Duran)放到費城兒童醫院後逃逸；杜然胸部、腹部和腿部中彈，醫院於12日晚上11時30分左右宣告不治。

事發後，三名在逃嫌犯中，18歲的佛南德茲(Yobranny Martinez Fernandez)最先在16日於櫻桃山(Cherry Hill)被捕。

費城警方18日宣布，另兩名在逃嫌犯也落網，分別是來自肯登(Camden)的巴蒂斯塔-波蘭科(Alexander Batista-Polanco)和來自彭索金(Pennsauken)的潘尼亞-佛南德茲(Hendrick Pena-Fernandez)，兩人均為21歲，將面臨謀殺和謀殺未遂的控罪。

警方先前公布的影片顯示，至少一名嫌犯朝兩名執勤警員開槍；之後嫌犯開車把杜然放到醫院情況也被錄下。警方目前還沒找到門德茲的警槍。

臨時警察局長史丹佛(John Stanford)說，僅一個禮拜前，三名警員前去處理報警事件時，才被射傷，這起槍殺警察案「真讓人無語。」

警方已把16日落網的佛南德茲遞解到賓州，交由當地司法單位偵辦起訴。

費城市議員羅札達(Quetcy Lozada)是門德茲的朋友。她說，門德茲2019年取得碩士學位，本想退休後到大學去教書，是「很多人敬重的偉人。我們將永遠懷念他。」

費城 退休 賓州

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