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RWJUH將舉辦免費健康篩檢及橄欖球觀賞活動

新澤西訊

羅伯屋強生新布朗士維克醫院Robert Wood Johnson University Hospital New Brunswick 將為社區舉辦免費健康篩檢及橄欖球觀賞活動（Health Fair & Football Watch Party），您可以有機會在做健康篩檢的同時結識新朋友，並一起看橄欖球賽，討論您喜歡的球隊，同時討論和嘗試各種運動，並獲得健康資訊及更多醫療資訊。本次活動將在醫院的健身中心RWJ Fitness and Wellness Center舉辦，您可以有機會瞭解運動中心，復健中心，以及各種體育及健身方面的各種項目。

免費篩檢及資訊包括：

◆保險資訊

中風健康資料

◆測量血壓及血糖

◆前列腺癌篩檢

◆戒煙計劃

◆健身中心豐富資訊

◆點心，贈品和健身活動及更多

（以上檢查及活動前列腺癌篩檢需要提前報名）

日期：10月29日 , 星期日；時間：12 PM – 4 PM；地點：RWJ Fitness& Wellness Center 100 Kirk Patrick Street, New Brunswick, NJ 08901 ；報名請致電：732-247-2050

掃描二維碼提前報名。
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篩檢 健身 中風 布朗士 血壓

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